Дефицит продуктов в Харьковской области обсуждают из-за пустых полок в супермаркетах. Местами исчезают крупы, масло, консервы и бытовая химия, однако в ХОВА уверяют: продуктов первой необходимости достаточно.

Дефицит продуктов в Харьковской области снова обсуждают на фоне пустых полок в харьковских супермаркетах. Как сообщает 057.ua, местами исчезают отдельные виды круп, масла, консервов и других продуктов.

Похожая ситуация и в магазинах промышленных товаров — в частности в сети «Аврора»: покупатели не могут найти шампуни и туалетную бумагу. При этом общего ажиотажа нет — люди покупают продукты в привычном режиме.

Почему с полок исчезают товары

Главная причина перебоев — проблемы с логистикой после российских ударов по крупным складам. Раньше продукцию хранили на больших распределительных центрах, откуда развозили по магазинам. Повреждение таких объектов вынуждает сети перестраивать маршруты и доставлять товары напрямую или через меньшие склады.

На ситуацию влияет и поведение самих харьковчан: часть жителей делает стратегические запасы круп, масла, консервов и даже туалетной бумаги. Из-за этого отдельные полки пустеют быстрее, хотя говорить о дефиците продуктов в Харьковской области как о реальной угрозе оснований нет.

Что говорят в ХОВА

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов еще 4 сентября заявил, что Харьков и область обеспечены продуктами первой необходимости, а пустые полки связаны со сложной логистикой. «Продукты первой необходимости все есть в супермаркетах на территории города Харькова и Харьковской области», — подчеркнул он и призвал не создавать ажиотаж.

Доктор экономических наук, профессор ХНЭУ имени Семена Кузнеца Дмитрий Шиян пояснил: «Дефицита продуктов как такового быть не может. Вопрос лишь логистической доставки». Производителей в Украине много, а урожай этого года обнадеживает: достаточно картофеля, неплохие кукуруза и подсолнечник.

Что делать покупателям

Продавцы советуют проверять наличие нужного товара через мобильные приложения торговых сетей и ехать в ту точку, где он есть: наполнение залов отличается даже в супермаркетах одной сети. Логистические компании сейчас работают круглосуточно, доставляя продукцию напрямую, минуя крупные базы.

Похожую ситуацию Украина уже проходила весной 2022 года с топливом: логистические цепочки были разрушены, но бизнес смог их перестроить.

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