19 сентября, часть жителей Харьковской области проведет день без электроснабжения: энергетики запланировали плановое отключение света на нескольких улицах.

Графики отключения света в Харьковской области продолжают обновляться — на этот раз без электроэнергии почти на девять часов останется часть улиц города Люботин.

Электроснабжение будут отключать 19 сентября 2026 года в промежутке с 08:00 до 17:00. Об этом сообщает сайт Люботинской громады.

Под плановое отключение света 19 сентября попадают жители ряда центральных улиц Люботина — в частности, Анатолия Абросимова, Мира, Богдана Свида, Каштановая, Майская и Чкалова, а также переулков Каштановый, Леонтовича и Федора Балавенского.

Какие именно адреса обесточат

Полностью прекратят подачу электроэнергии на целых улицах Мира и Анатолия Абросимова. На улице Мира без света останутся дома от №3 до №35, на улице Анатолия Абросимова — от №3 до №27. Отдельно будут отключать и въезд Мира (дома №3-8), а также въезды Солнечный и Майский.

Значительная часть отключений придется на улицу Богдана Свида — здесь энергетики оставят без света более полусотни частных домовладений, от дома №1/59 до №59. На улице Майской под отключение попадут дома №52, №61/2, №63, №65/1, №67/2, №69, №71, №73, №75, №79, №79А, №81, №83, №85, №87, №89, №91, №93, №93А, №95, №97 и №99/2.

На улице Чкалова без электроснабжения останутся дома №3-№22, на Каштановой — №9, №21 и №30. Также свет будут отключать в переулках Каштановый (дома №3 и №5), Леонтовича, Николая Леонтовича и Федора Балавенского.

Что стоит сделать перед отключением

Поскольку обесточивание продлится почти девять часов подряд, жителям советуют заранее зарядить телефоны, павербанки и другие устройства, а также запастись водой. Во время отключения счетчики и электроприборы лучше выключить из розеток, чтобы избежать скачков напряжения после восстановления питания.

В громаде напоминают, что время восстановления электроснабжения может незначительно сдвинуться — все зависит от того, как быстро бригады выполнят запланированные работы на линиях.

Ранее Politeka сообщала, с утра до вечера без света: графики отключения электричества в Харьковской области 14 сентября.