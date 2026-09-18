Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 19 по 25 сентября показывает резкий перепад температур: от +24° в начале недели до +17° в четверг, а также возможны осадки в понедельник и среду.

обновленный недельный прогноз погоды для Одесской области на прошлой неделе уже предупреждал о постепенном изменении погоды в регионе. Теперь синоптики обновили данные на новый период — с 19 по 25 сентября, и неделя обещает стать еще более контрастной: за несколько дней дневная температура опустится сразу на 7 градусов.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура на протяжении недели будет колебаться от +17° до +24°, а ночью воздух будет охлаждаться до +12°...+17°.

В субботу, 19 сентября, в Одесской области ожидается малооблачная погода без осадков: днем воздух прогреется до +22°, ночью — до +16°.

В воскресенье, 20 сентября, облачность также останется малой, осадков не прогнозируют: столбики термометров днем поднимутся до +23°, а ночью — до +17°.

В понедельник, 21 сентября, облачность станет переменной, и синоптики прогнозируют возможные осадки. Это будет самый теплый день недели — днем воздух прогреется до +24°, ночью температура удержится на отметке +17°.

Во вторник, 22 сентября, погода изменится: облачно с прояснениями, без осадков. Дневная температура заметно снизится — до +18°, а ночью воздух охладится до +13°.

В среду, 23 сентября, облачность с прояснениями сохранится, и синоптики снова прогнозируют возможные осадки. Днем столбики термометров будут держаться на отметке +18°, ночью — опустятся до +12°.

В четверг, 24 сентября, облачность снова станет малой, осадков не прогнозируют. Это будет самый прохладный день недели: днем воздух прогреется лишь до +17°, ночью охладится до +12°.

В пятницу, 25 сентября, облачность переменная, без осадков: дневная температура немного поднимется — до +20°, ночная — до +14°.

Таким образом, самым теплым днем недели в Одесской области станет понедельник, 21 сентября, с температурой +24°, а самым прохладным — четверг, 24 сентября, когда воздух прогреется лишь до +17°. Перепад температур за неделю составляет 7 градусов. Осадки синоптики прогнозируют в понедельник, 21 сентября, и в среду, 23 сентября.

Из-за резкого перепада температур и возможных осадков стоит заранее подготовиться: в дни с ожидаемыми осадками — понедельник и среду — не забывайте зонт и будьте осторожны за рулем, а к концу недели, когда воздух заметно охладится, одевайтесь теплее — особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили о дождях: прогноз погоды на неделю в Одесской области с 18 по 24 сентября.

Также Politeka сообщала, одесскую область накроет прохлада: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 17 по 23 сентября.

Как сообщала Politeka, одесскую область накроет прохлада с дождями: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 16 по 22 сентября.