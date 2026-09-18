Доплаты для пенсионеров в Сумской области начисляются по нескольким основаниям — от надбавки за сверхнормативный стаж до повышений для участников боевых действий. В Пенсионном фонде объяснили, кто и сколько получает.

Денежные выплаты в Сумской области финансируются вовремя — по состоянию на 10 сентября 2026 года Пенсионный фонд Сумщины уже направил людям 1,5 млрд гривен, и львиную долю этих средств составляют именно пенсии и доплаты к ним.

Доплаты для пенсионеров в Сумской области начисляются сразу по нескольким основаниям, определённым законодательством. Одна из самых распространённых — надбавка за сверхнормативный стаж: её добавляют к основной выплате за каждый полный год работы сверх установленного норматива.

Отдельное направление касается участников боевых действий. По данным ПФУ, к их пенсии устанавливается повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Сегодня этот прожиточный минимум составляет 2595 гривен, поэтому сумма ежемесячного повышения равна 648,75 грн.

Кроме того, пенсионерам со статусом участника боевых действий выплачивается целевая денежная помощь на проживание в размере 40 гривен ежемесячно. А если общий размер пенсии со всеми надбавками не достигает прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, государство доплачивает разницу.

Сколько средств направили на выплаты

По отчёту Головного управления Пенсионного фонда в Сумской области, из 1,5 млрд грн профинансированных выплат 927,6 млн грн пошли на пенсии. Из них 344,9 млн грн — на пенсионные выплаты военнослужащим. Ещё 147,4 млн грн направлено на социальные пособия, а 51,8 млн — на жилищные субсидии и льготы.

На страховые выплаты предусмотрено 39,4 млн грн, из которых 12,9 млн грн — оплата больничных. Отдельно 1,7 млн грн пошло на поддержку жителей прифронтовых территорий для оплаты электроэнергии.

Как оформить надбавку

Большинство доплат к пенсии назначается автоматически — по данным, которые уже есть в реестре Пенсионного фонда. Если человеку не начислили положенную надбавку, стоит обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ в Сумской области или оставить электронное обращение через портал электронных услуг. Понадобятся паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий право на льготу.

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