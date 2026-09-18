Почти 4,2 тысячи человек на Черкасщине уже присоединились к общественным работам. Рассказываем, какие виды работ предлагают и кто может получить такую временную занятость.

Доплаты для пенсионеров в Черкасской области на этой неделе активно обсуждают, однако не менее важная новость для тех, кто ищет временный заработок: почти 4,2 тысячи человек на Черкасщине уже присоединились к общественным работам. Такие работы позволяют безработным получать официальный доход, пока они ищут постоянное место труда.

Общественные работы — один из инструментов, который Черкасская областная служба занятости предлагает людям, оставшимся без работы. Это временная общественно полезная занятость, за которую платят не ниже минимальной заработной платы, а также сохраняется статус безработного и начисление пособия.

Какие работы чаще всего предлагают

Наиболее распространённые виды общественных работ на Черкасщине — уборка и благоустройство территорий громад, помощь в уходе за социально уязвимыми людьми, работы по заготовке и складированию гуманитарной помощи, а также мелкие ремонтные и подсобные работы. Перечень зависит от потребностей конкретной громады и сезона.

По сообщению издания Прочерк, к таким работам активно присоединяются жители разных громад области. Это удобный формат для тех, кому нужна подработка на несколько недель или месяцев, ведь участие в общественных работах не требует специальной квалификации.

Кто может присоединиться

Право на участие в общественных работах имеют граждане, официально зарегистрированные как безработные в центре занятости. Это могут быть люди, потерявшие работу, внутренне перемещённые лица, а также те, кто получает пособие по безработице. Участие добровольное — никого не могут заставить выходить на такие работы принудительно.

Важно: за человеком, выполняющим общественные работы, сохраняется статус безработного, он продолжает получать пособие, а заработок за выполненную работу выплачивается дополнительно. Продолжительность такой занятости — до 180 календарных дней в год.

Как присоединиться к общественным работам

Чтобы принять участие, нужно обратиться в ближайший центр занятости по месту жительства. Там специалисты подберут доступные виды работ и объяснят условия оплаты. С собой следует иметь паспорт, идентификационный код и трудовую книжку (при наличии).

Более подробную информацию об общественных работах и актуальный перечень вакансий можно узнать в Черкасском областном центре занятости или по телефону горячей линии службы занятости. Перечень работ обновляется в зависимости от потребностей громад, поэтому стоит обращаться за актуальными предложениями в свой центр занятости.

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