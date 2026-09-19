Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области сейчас предлагают сразу в двух громадах региона — жилье предоставляют на любой срок и со всеми удобствами.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области — не единственная поддержка переселенцев: помимо ежемесячных выплат, людям, вынужденно покинувшим свои дома, в регионе предлагают и бесплатное жилье. Сейчас владельцы домов готовы бесплатно приютить переселенцев сразу в двух громадах Полтавщины — на любой срок и со всеми удобствами.



Сообщения публикуют на сайте Допомагай.

Первое объявление касается села Березняки Хорольского района. Здесь для женщины предлагают место в доме, который имеет две комнаты, воду, ванную комнату и санузел. В помещении есть все необходимое для жизни, а проживание не ограничено по сроку. Свободное место сейчас одно.

Объявления предлагают на сайте Допомагай. Еще один вариант расположен в селе Шенгуры Кобелякского района: для мамы с ребенком готовы предоставить отдельную большую комнату в собственном доме со всеми удобствами. Принимают женщин с детьми — всего есть три свободных места, желательно без животных.

Отдельно в Полтавской области работает горячая линия для координации поселения переселенцев. Обратиться за помощью с поиском ночлега и жилья можно в Полтавскую ОГА по номерам: +380668464759, +380666735303, +380506927431, +380800502230.

Как получить приют

Чтобы воспользоваться предложением, достаточно позвонить по номеру, указанному в объявлении, или на горячую линию Полтавской ОГА. Специалисты уточнят условия и наличие свободных мест и помогут скоординировать поселение переселенцев в безопасных громадах области.

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