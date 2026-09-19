Из-за вражеских обстрелов в Одесской области произошли аварийные отключения электроэнергии. По данным ДТЭК, без света остались более 178 тысяч семей.

Отключение газа в Одесской области 22 сентября — не единственное испытание для региона в эти дни: из-за вражеских атак на энергетику в Одесском районе произошли аварийные отключения электроэнергии, без света остались более 178 тысяч семей.

Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК. По данным энергетиков, из-за обстрелов аварийные отключения затронули часть Одесского района — в частности Пересыпский и Приморский районы Одессы.

По состоянию на утро энергетикам уже удалось вернуть электроснабжение более 60 тысячам семей. В то же время без света пока остаются еще 178,7 тысячи семей, уточнили в компании.

В ДТЭК предупредили, что из-за повреждения оборудования возможны перебои в работе критической инфраструктуры и электротранспорта. Это может отразиться на движении трамваев и троллейбусов в Одессе, поэтому пассажирам советуют следить за объявлениями перевозчиков.

«Энергетики работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом», — отметили в ДТЭК. Ремонтные бригады продолжают восстановительные работы.

По данным «Укрэнерго», в субботу, 19 сентября, введение графиков почасовых отключений света не запланировано. В то же время украинцев призвали перенести пользование мощными электроприборами на дневное время — с 10:00 до 16:00, чтобы уменьшить нагрузку на сети.

Что делать, если вы без света

На время аварийного обесточивания специалисты советуют заранее зарядить пауэрбанки и фонарики, а также держать наготове запас воды и необходимых лекарств. Информацию о ходе восстановления электроснабжения ДТЭК обновляет на официальных каналах компании.

Ранее Politeka сообщала, отключение газа в Одесской области 14 сентября: коммунальщики опубликовали график и адреса.

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