Дефицит товаров в Харьковской области стал заметным после новых обстрелов: полки супермаркетов опустели, а сеть АТБ ограничила продажу до шести единиц одного товара на одного человека.

Подорожание продуктов в Харьковской области продолжается, и полки супермаркетов снова пустеют — после новых ракетных атак люди активнее скупают гречку, масло и муку. В соцсетях ширится волна фото и видео с пустыми полками, а в ритейле объясняют, что это скорее искусственный ажиотаж, чем реальная нехватка продовольствия.

В Харькове ситуацию обостряют обстрелы: с 14 по 20 сентября враг атаковал город 13 раз. Гипермаркет строительных материалов «Эпицентр» уже второй раз за месяц попал под удар — беспилотник влетел в зал со стройматериалами, вызвав пожар. Именно это и подпитывает разговоры о дефиците товаров в Харьковской области, хотя в ритейле подчеркивают, что пустые полки — это искусственный ажиотаж, а не реальная нехватка продовольствия.

Какое ограничение ввели в супермаркетах

В сети АТБ ввели лимит — не более шести единиц или килограммов одного продукта на одного человека. Представитель сети Сергей Демченко объяснил, что эти меры призваны не только остановить панические покупки, но и предотвратить оптовую скупку товаров для перепродажи и спекуляций. «Мы становимся свидетелями формирования искусственного дефицита, когда люди, охваченные паникой, массово скупают товары», — отметил он.

Больше всего панический спрос коснулся товаров социальной категории и длительного хранения — муки, круп, яиц и подсолнечного масла. В то же время не все сети ограничивают продажу: в Novus заявили, что пока не планируют вводить лимиты, ведь «для этого нет предпосылок».

Есть ли реальный дефицит продуктов

Физического дефицита продовольствия в Украине нет, подчеркивает руководитель аналитического отдела ассоциации УКАБ Максим Гопка. Страна имеет устойчивый профицит пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, сахара, яиц и мяса птицы. Импортозависимыми остаются разве что рыба и морепродукты (около 80%), цитрусовые, бананы, кофе, рис и пальмовое масло.

Что будет с ценами

Искусственный ажиотаж, по мнению Гопки, лишь «будет способствовать росту процента инфляции в ближайшем будущем». В то же время старший экономист Центра экономической стратегии Наталья Колесниченко считает, что влияние будет незначительным и продлится недолго. Длительное давление на цены обусловлено прежде всего обстрелами: производители и сети вынуждены адаптировать логистику, что требует дополнительных расходов.

Сколько продуктов держать дома

Нутрициолог Алена Поддубная советует держать дома запас провизии на 3–5 дней — этого хватит на случай локальных перебоев с водой, электричеством или доставкой. Ротационный запас обычных товаров составляет около семи дней, а воды на неделю советуют держать 9 литров питьевой и 30–36 литров технической. «Покупая уже десятый мешок гречки или пятнадцатую бутылку масла, мы сами способствуем возникновению дефицита», — объясняет эксперт.

Ранее Politeka сообщала, дефицит продуктов в Харькове: в ОВА рассказали, что исчезает с полок супермаркетов.

Также Politeka сообщала, подорожание продуктов в Харьковской области: цены на муку и гречку резко взлетели.