Подорожание проезда с 22 сентября в Николаевской области касается пригородных электричек: «Укрзализныця» вводит шестизонную тарифную систему, при которой цена билета зависит от расстояния. Самый дешевый билет будет стоить 30 гривен, самый дорогой — 150.

Денежная помощь в Николаевской области — тема, которую жители региона активно обсуждают в последние дни. Теперь их ждет очередное изменение: с 22 сентября дорожает проезд в пригородных электричках.

«Укрзализныця» вводит новую шестизонную тарифную систему. Теперь стоимость билета будет зависеть не от точного количества километров, а от тарифной зоны, в которую попадает поездка.

Сколько теперь стоит проезд в электричке

«Укрзализныця» установила шесть тарифных зон: до 50 км — 30 гривен, 51–90 км — 55 гривен, 91–130 км — 75 гривен, 131–170 км — 95 гривен, 171–250 км — 115 гривен, свыше 250 км — 150 гривен.

То есть за поездку на 51 км и на 90 км пассажир заплатит одинаковую сумму — 55 гривен. А для тех, кто ездит на максимальные расстояния в пределах своей зоны, подорожание проезда фактически не ощутится: стоимость останется на прежнем уровне.

Почему дорожает проезд

В «Укрзализныце» объясняют, что пригородные перевозки остаются убыточными. Среди причин называют рост стоимости электроэнергии, топлива и других ресурсов, а также то, что часть местных администраций несвоевременно компенсирует компании перевозку льготников.

В компании ожидают, что новая модель поможет частично сократить убытки без существенного повышения цен и сохранить действующие пригородные маршруты и остановки. Дополнительные средства обещают направить на ремонт и модернизацию поездов.

Новые тарифы вводят постепенно. С 15 сентября они уже действуют в Киевской, Черниговской и Житомирской областях. С 22 сентября шестизонная система заработает в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях.

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