Денежная помощь в Полтавской области доступна внутренне перемещенным лицам и ветеранам на открытие собственного микробизнеса — программа BLOOM от Mercy Corps принимает заявки до 15 октября 2026 года, а размер поддержки достигает 5 000 долларов США.

Денежная помощь для бизнеса в Полтавской области теперь доступна и на открытие собственного дела: международная гуманитарная организация Mercy Corps принимает заявки в рамках программы BLOOM для поддержки самозанятых лиц и микробизнеса, пострадавших от войны.

Денежная помощь в Полтавской области доступна внутренне перемещенным лицам, зарегистрированным после 2022 года, и ветеранам с документальным подтверждением статуса. Кроме Полтавской области, участие в этом направлении также принимают жители Черкасской и Кировоградской областей. Как сообщил отдел экономического развития и инвестиций Чернухинского поселкового совета, жители Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской областей присоединяются на отдельных условиях.

Средний размер финансовой поддержки составляет от 1 000 до 5 000 долларов США в гривневом эквиваленте по актуальному курсу НБУ, в зависимости от определенных потребностей. Деньги выделяют на приобретение приборов, инструментов и оборудования для ведения или открытия собственного дела.

Суммы различаются в зависимости от статуса заявителя. Самозанятым лицам предусмотрен грант от 1 000 до 3 000 долларов, а зарегистрированным физическим лицам-предпринимателям — от 1 000 до 5 000 долларов США. Приоритет отдают участникам с высокой зависимостью от гуманитарной или государственной помощи для обеспечения базовых потребностей.

Среди критериев отбора — социальная уязвимость домохозяйства. Речь идет о семьях, где есть человек с инвалидностью или потребностью в постоянном уходе, одинокие родители, семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, а также люди в возрасте 60 лет и старше. Дополнительное внимание обращают на хронические заболевания, беременность или ребенка до трех лет в домохозяйстве.

Еще одно условие — доход на одного человека должен быть ниже минимальной заработной платы. По состоянию на 1 января 2026 года этот показатель составляет 8 647 гривен в месяц. Заявитель также должен доказать жизнеспособность бизнес-идеи: четкий бизнес-план, реалистичные финансовые расчеты и понимание целевого рынка.

Как подать заявку

Прием заявок длится с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Подать заявку можно только после обязательной регистрации на главной странице сайта программы. Реализацию проекта осуществляют Благотворительный фонд «Каритас Украина», ОО «Центр занятости Свободных людей», «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» и «ДЕСЯТОЕ АПРЕЛЯ».

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