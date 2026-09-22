Гуманитарная помощь в Полтавской области доступна для внутренне перемещенных лиц, малообеспеченных семей и пенсионеров. Бесплатную одежду, обувь, детское питание, продукты и средства гигиены можно получить в гуманитарных штабах Полтавы и других громад — с актуальными адресами и графиками работы.

Денежная помощь в Полтавской области по программе ООН — это финансовая поддержка, однако параллельно в регионе действует разветвленная сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи. Волонтеры ОО «Українське місто» собрали актуальные адреса, графики работы и телефоны на основе официальных данных Полтавской областной военной администрации.

Где бесплатно получить одежду, обувь и средства гигиены

В Полтаве работают сразу несколько пунктов, куда можно прийти за вещами. Полтавская областная универсальная научная библиотека имени И.П. Котляревского (ул. Небесной Сотни, 17, телефон 050 305 19 49) выдает одежду, обувь, детское питание и средства гигиены ежедневно с 9:00 до 18:00.

Пункт «Теплая кофта» на ул. Соборности, 43 (098 411 70 38) работает без выходных с 10:00 до 17:00 — здесь есть одежда, обувь и постельное белье. Благотворительный фонд «Каритас Полтава» (ул. Пилипа Орлика, 20/1, 099 487 72 77) с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00 выдает одежду, средства гигиены, детское питание и продукты.

Возле Свято-Успенского кафедрального собора на Соборной площади, 1 ежедневно с 9:00 до 17:00 работает большая палатка — там раздают одежду, обувь и детские коляски.

Продуктовые наборы для переселенцев

В помещении Центра культуры и досуга Полтавской городской территориальной громады (площадь Независимости, 5) работает штаб гуманитарной помощи. С понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 здесь можно получить одежду, обувь, детское питание, молочные смеси и средства гигиены.

Отдельно на Полтавщине в пяти городах работают центры выдачи индивидуальных продуктовых наборов для ВПЛ. Если человек регистрировался в управлении соцзащиты Киевского района Полтавы (ул. Степана Халтурина, 13), набор выдают по адресу: Областной центр эстетического воспитания ученической молодежи на ул. Соборности, 67.

Для тех, кто встал на учет в Шевченковском районе (ул. Ивана Мазепы, 30), продуктовый набор выдают в Полтавском колледже нефти и газа на ул. Грушевского, 2а. Полный перечень пунктов выдачи по всем территориальным громадам собран в файле, доступном на странице ОО «Українське місто».

Бесплатное питание и горячие линии

Горячее питание бесплатно можно получить возле Свято-Успенского собора (ежедневно с 9:00 до 17:00) и в школе №20 на ул. Анатолия Кукобы, 25 — завтрак в 9:00, обед с 13:00 до 14:00, ужин в 17:00.

Как получить гуманитарную помощь

Гуманитарная помощь в Полтавской области предоставляется бесплатно. Для продуктовых наборов для ВПЛ нужна справка переселенца или отметка о регистрации в управлении соцзащиты; за вещами и гигиеной достаточно прийти с документом, удостоверяющим личность.

По вопросам гуманитарной помощи работает государственная горячая линия 1545 — там подскажут по эвакуации, медицине, начислению пенсии и обеспечению гуманитарной помощью. Полтавский областной контактный центр для переселенцев доступен по номеру 0800 50 22 30, координация поселения ВПЛ — 066 673 53 03.

Помощь можно не только получить, но и принести. В Полтаве работают центры сбора: Дворец досуга «Листопад» (ул. Соборности, 58, пн–пт 9:00–19:00, сб–вс 11:00–19:00), «Теплая кофта» и Полтавский городской совет (ул. Соборности, 36, пн–пт 9:00–16:00).

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