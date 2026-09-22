Начало отопительного сезона в Кировоградской области в 2026 году готовит КП «Теплоэнергетик»: из городского бюджета на год предусмотрели 250 млн гривен, а горожан просят массово переходить на автономное отопление из-за изношенных сетей.

Тарифы на коммунальные услуги в Кировоградской области снова оказались в центре внимания — в Кропивницком готовятся к началу отопительного сезона, который стартует, когда в течение трех суток средняя суточная температура опустится до +8°C или ниже.

В кропивницком городском бюджете для коммунального предприятия «Теплоэнергетик» предусмотрели 250 миллионов гривен в год. Из них 20 миллионов направят на подготовку к отопительному сезону, а остальное — на заработную плату и выплату долга за газ, сообщает Суспільне Кропивницький.

Кропивничанка Людмила Федосова, которая пользуется централизованным отоплением, рассказала Суспільному, что зимой в квартире было 20 градусов тепла. Главным преимуществом централизованного отопления она считает то, что оно не зависит от отключений электроэнергии, однако тариф, по ее мнению, высокий: за отопление она платит тысячу гривен.

Из-за изношенных сетей просят переходить на «автономки»

Со слов Александра Вергуна, из-за изношенности сетей предприятие имеет большие потери тепла, поэтому горожан просят переходить на индивидуальное отопление. В городе действует программа компенсации на установку автономного отопления, по которой возмещают 50% стоимости.

«Перед нами стоит задача отключать дома, потому что есть такие случаи, где к дому идет 300 метров сетей, а то и 500 м трубопровода, а в этом жилом доме — девятиэтажном на 200 квартир — две-три квартиры остались на централизованном отоплении. И эксплуатируется эта труба, и, к сожалению, она имеет порывы», — пояснил он.

Полностью отказаться от централизованного отопления не смогут: в городе много учреждений образования и здравоохранения. По словам Вергуна, дома, где уже 80% и больше квартир на автономном отоплении, нужно стопроцентно отключать, а те, где до 50% — сохранять и отапливать централизованно.

Готовность к возможному блекауту

В случае блекаута «Теплоэнергетик» имеет оборудование для автономной работы — когенерационные установки и блочно-модульные котельные. Где именно их устанавливают, не разглашают из соображений безопасности. Сейчас предприятие получило около 30% этого оборудования и монтирует его по теплогенерирующим объектам города.

По постановлению Кабинета министров №830, решение о начале и окончании отопительного периода принимают органы местного самоуправления с учётом погоды. Отдельные громады могут принимать решение о запуске тепла, учитывая фактическую температуру и местные условия.

Ранее Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключениях света в Кировоградской области.