Подорожание продуктов в Кировоградской области продолжается: по сравнению с августом заметно выросли цены на куриные яйца и гречку. Свежие данные мониторинга цен портала Минфин опубликованы по состоянию на 22 сентября.

Цены на продукты в Кировоградской области снова пошли вверх — заметнее всего подорожали куриные яйца, свидетельствует свежий мониторинг цен портала Минфин, обновленный 22 сентября.

Самый большой скачок зафиксирован именно на яйцах. В августе десяток яиц «Квочка» категории С1 стоил в среднем 57,12 гривны, а по состоянию на 22 сентября в сети Novus их продают уже по 78,99 гривны. Яйца «Ясенсвит» С1 (10 штук) подорожали с 59,49 до средних 84,25 гривны: в Novus цена составляет 79,99 гривны, а в Megamarket — 88,50 гривны.

Еще заметнее выросла цена большой упаковки. Яйца «Ясенсвит» С1 из 18 штук в августе стоили 106,95 гривны, а теперь их продают за 129,00 гривны.

Гречка также подорожала, хотя и не так резко. В августе килограмм крупы в среднем стоил 74,63 гривны, а по состоянию на 22 сентября средняя цена достигла 78,45 гривны. Разброс между сетями остается большим: дешевле всего гречку продают в Metro и Novus — по 69,90 и 69,99 гривны, в Auchan — 74,90 гривны, а в Megamarket — аж 99,00 гривны за килограмм.

Почему дорожают базовые продукты и как сэкономить

Мониторинг Минфина отслеживает средние цены в крупных торговых сетях, которые работают и на Кировоградщине. Поэтому тенденция к подорожанию продуктов в Кировоградской области напрямую отражается на кошельках жителей области.

Чтобы не переплачивать, стоит сравнивать цены между сетями перед покупкой: разница на ту же гречку достигает почти 30 гривен за килограмм. Выгоднее покупать продукты по акциям и обращать внимание на более дешевые локальные марки, а яйца — брать сразу в больших упаковках, где цена за штуку ниже.

Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов в Кировоградской области: цены на базовые товары резко пошли вверх.

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