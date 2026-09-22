Гуманитарная помощь в Харьковской области для переселенцев и малообеспеченных семей доступна в нескольких пунктах выдачи. Волонтеры ОО «Украинский город» собрали на портале ukrainian.city актуальную информацию о том, где бесплатно получить одежду, обувь, продуктовые наборы и средства гигиены.
Что можно получить бесплатно
В Харькове работает пункт выдачи от UNICEF Украина по адресу ул. Пушкинская, 48. Там детям выдают одежду, обувь, игрушки и гигиенические средства. График работы — с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, телефон: +38 050 447 1966.
Благотворительный фонд «Право на защиту» также оказывает гуманитарную поддержку. Офис расположен на ул. Малая Гончаровская, 28/30. Телефоны: +380 99 507 5090, +380 68 507 5090, +380 93 507 5090. Чтобы получить помощь, нужно заполнить заявку и дождаться ответа.
Отдельно ЮНИСЕФ консультирует по гуманитарным потребностям детей, доступу к образованию и психосоциальной помощи по номеру +380 80 060 0017 (в голосовом меню нажать цифру 2) с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00.
Где получить помощь на почте
Часть гуманитарных наборов можно получить в отделениях Новой почты и Укрпочты. Среди адресов — Новая почта №137 (ул. Ахсарова, 21), №51 (ул. Бакулина, 14), №99 (просп. Гагарина, 176), а также Укрпочта №82 (просп. Героев Харькова, 210) и №91 (ул. Харьковских Дивизий, 20). Полный перечень пунктов выдачи по всем территориальным громадам можно найти в файле «Список гуманитарных штабов» на сайте.
Телефоны горячих линий
- Горячая линия по чрезвычайным вопросам: +380 57 700 1120.
- Департамент соцзащиты населения: +380 66 283 4143 — о поселении, жилье и гуманитарной помощи.
- Центр волонтеров и координации: +380 80 030 1415 — об индивидуальных продуктовых наборах.
- Горячая линия по соцвыплатам: +380 80 033 1834.
Полезные чат-боты
Продуктовые наборы при поддержке Харьковской ОВА можно заказать через телеграм-бот @UA_kharkiv_help_bot. Для поиска пропавших в Харькове работает бот @Nadiia_Kharkiv_bot. На портале poryad.in.ua можно подать заявку на помощь или самому предложить поддержку.
Как получить гуманитарную помощь
Проще всего — обратиться на горячую линию центра волонтеров +380 80 030 1415 или в департамент соцзащиты +380 66 283 4143, чтобы узнать ближайший пункт выдачи. Для продуктовых наборов заполняют заявку через бот @UA_kharkiv_help_bot. При получении помощи обычно просят документ, удостоверяющий личность, а для переселенцев — справку ВПЛ.
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