Гуманитарная помощь в Харьковской области доступна жителям региона, переселенцам и малообеспеченным семьям — собрали актуальные адреса пунктов выдачи, телефоны горячих линий и чат-боты.

Гуманитарная помощь в Харьковской области для переселенцев и малообеспеченных семей доступна в нескольких пунктах выдачи. Волонтеры ОО «Украинский город» собрали на портале ukrainian.city актуальную информацию о том, где бесплатно получить одежду, обувь, продуктовые наборы и средства гигиены.

Что можно получить бесплатно

В Харькове работает пункт выдачи от UNICEF Украина по адресу ул. Пушкинская, 48. Там детям выдают одежду, обувь, игрушки и гигиенические средства. График работы — с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, телефон: +38 050 447 1966.

Благотворительный фонд «Право на защиту» также оказывает гуманитарную поддержку. Офис расположен на ул. Малая Гончаровская, 28/30. Телефоны: +380 99 507 5090, +380 68 507 5090, +380 93 507 5090. Чтобы получить помощь, нужно заполнить заявку и дождаться ответа.

Отдельно ЮНИСЕФ консультирует по гуманитарным потребностям детей, доступу к образованию и психосоциальной помощи по номеру +380 80 060 0017 (в голосовом меню нажать цифру 2) с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00.

Где получить помощь на почте

Часть гуманитарных наборов можно получить в отделениях Новой почты и Укрпочты. Среди адресов — Новая почта №137 (ул. Ахсарова, 21), №51 (ул. Бакулина, 14), №99 (просп. Гагарина, 176), а также Укрпочта №82 (просп. Героев Харькова, 210) и №91 (ул. Харьковских Дивизий, 20). Полный перечень пунктов выдачи по всем территориальным громадам можно найти в файле «Список гуманитарных штабов» на сайте.

Телефоны горячих линий

Горячая линия по чрезвычайным вопросам: +380 57 700 1120.

Департамент соцзащиты населения: +380 66 283 4143 — о поселении, жилье и гуманитарной помощи.

Центр волонтеров и координации: +380 80 030 1415 — об индивидуальных продуктовых наборах.

Горячая линия по соцвыплатам: +380 80 033 1834.

Полезные чат-боты

Продуктовые наборы при поддержке Харьковской ОВА можно заказать через телеграм-бот @UA_kharkiv_help_bot. Для поиска пропавших в Харькове работает бот @Nadiia_Kharkiv_bot. На портале poryad.in.ua можно подать заявку на помощь или самому предложить поддержку.

Как получить гуманитарную помощь

Проще всего — обратиться на горячую линию центра волонтеров +380 80 030 1415 или в департамент соцзащиты +380 66 283 4143, чтобы узнать ближайший пункт выдачи. Для продуктовых наборов заполняют заявку через бот @UA_kharkiv_help_bot. При получении помощи обычно просят документ, удостоверяющий личность, а для переселенцев — справку ВПЛ.

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