В Сумах 22 сентября из-за аварийно-ремонтных работ на энергообъектах обесточен один из водозаборов. Без водоснабжения временно остались дома на 11 улицах, а также в Веретеновке и Ганновке.

Отключение воды в Сумской области снова затронуло часть Сум — 22 сентября из-за аварийно-ремонтных работ на энергообъектах с 09:30 обесточен один из городских водозаборов. Из-за этого часть жителей временно осталась без водоснабжения.

О ситуации сообщили в Сумском городском совете. В официальном канале общины опубликовали перечень адресов, где сейчас нет воды. Временно без водоснабжения остались дома в Веретеновке и Ганновке, а также на улицах Степана Бандеры, Белопольский шлях, Шептицкого, Засумская, Лепеховская, Ильинская, Добровольная, Косовщинская, Виталия Терещенко, Металлургов, Вячеслава Чорновола и прилегающих к ним улицах.

Причина ограничений — аварийно-ремонтные работы на энергообъектах. Именно из-за них сегодня обесточен один из водозаборов города. Вместе с тем, по данным горсовета, графики отключения электроэнергии в общине 22 сентября не действуют, поэтому речь идет о локальном обесточивании конкретного объекта, к которому привязан водозабор.

Куда обращаться, если нет воды

Коммунальщики оставили телефоны аварийно-диспетчерской службы КП: 050 407-81-10 и 067 548-21-12. По этим номерам можно уточнить, когда именно восстановят водоснабжение по конкретному адресу.

Жителям перечисленных улиц советуют набрать запас воды, пока продолжаются ремонтные работы. Точное время завершения работ в горсовете не назвали, но отметили, что ограничения временные и связаны с ликвидацией аварийной ситуации на энергообъектах.

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