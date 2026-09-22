Денежная помощь в Кировоградской области предусмотрена для владельцев жилья, поврежденного или разрушенного в результате боевых действий. В ОВА объяснили, как подать заявление по программе «єВідновлення» и какие выплаты можно получить.

Денежная помощь в Кировоградской области на восстановление жилья предусмотрена государственной программой «єВідновлення». Как напомнили в Кировоградской областной военной администрации, жители региона, чей дом или квартира пострадали в результате боевых действий, могут получить деньги на ремонт или сертификат на новое жилье.

Выплату предоставляют владельцам частных домов, квартир, жилых домов усадебного типа, усадеб, дачных и садовых домов. Если жилье полностью разрушено, можно получить жилищный сертификат на приобретение нового жилья или деньги на строительство на собственной земле.

Многоквартирные дома, где пострадали подъезды, лестничные клетки или лифты, восстанавливает местная власть по отдельной программе — такой ущерб не входит в эту выплату.

Как сообщить о поврежденном имуществе

Быстрее всего сделать это онлайн на портале gov.ua: авторизоваться с помощью электронной подписи или BankID, заполнить форму, указать данные об объекте и добавить фото и описание повреждений. Подача сообщения занимает до 5 минут и является бесплатной.

Офлайн обращаются в ЦНАП или к нотариусу, имея паспорт, идентификационный номер и фото повреждений. Далее специальная комиссия оценит ущерб, а владельцу нужно подать заявление «єВідновлення» — в приложении «Дія», через ЦНАП или нотариуса.

Как получить деньги

После осмотра имущества комиссия установит сумму компенсации. За поврежденное жилье деньги поступят на карту «єВідновлення» заявителя. Если жилье уничтожено — назначат сертификат или денежную компенсацию, а каждый совладелец может подать отдельное заявление.

По техническим вопросам поможет служба поддержки «Дії», по вопросам услуги — правительственная горячая линия по номеру 1545. Дополнительные контакты: (0522) 35 83 38, (044) 234 84 06.

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