Денежная помощь в Сумской области доступна и детям погибших защитников: в регионе им предусмотрена ежегодная единовременная выплата, назначаемая ко Дню защиты детей.

Денежная помощь для ВПО в Сумской области пополнилась еще одной программой — в регионе детям погибших (умерших) участников боевых действий предусмотрена ежегодная единовременная выплата ко Дню защиты детей.

Кто имеет право на выплату

На деньги могут рассчитывать дети в возрасте до 18 лет включительно, один или оба родителя которых имели статус участника боевых действий согласно статье 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и погибли (умерли) независимо от причины смерти. Обязательное условие — ребенок должен быть зарегистрирован в Сумской области.

Денежная помощь для ВПО в Сумской области предусматривает отдельный удобный порядок обращения: переселенцы, которые фактически проживают в регионе, могут подать заявление по фактическому месту жительства. Выплату перечисляют один раз в год — ко Дню защиты детей, то есть до 20 ноября.

Как оформить и какие документы нужны

Заявление подает законный представитель ребенка — один из родителей, опекун или попечитель. Ребенок, которому исполнилось 18 лет, обращается самостоятельно. К заявлению прилагаются: копия паспорта заявителя, копия документа о присвоении РНОКПП (при наличии), документы, подтверждающие право на получение помощи, и реквизиты банковского счета для перечисления средств.

Заявления принимаются до 1 октября включительно. Если обращение поступило после этой даты, его будут рассматривать в порядке очередности при наличии финансирования. Эта денежная помощь для ВПО в Сумской области оформляется через структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту жительства или пребывания ребенка.

Управление по вопросам ветеранской политики Сумского городского совета готово предоставить необходимые разъяснения. Телефон для справок: +380 (75) 229 30 95.

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