Денежная помощь для ВПЛ в Черкасской области продолжает выплачиваться УВКБ ООН — с апреля 2026 года программа работает по обновленному подходу «Денежная помощь по приоритетам». Рассказываем, кто может получить деньги и какие документы нужны.

Денежная помощь для ВПЛ в Черкасской области предоставляется в рамках программы УВКБ ООН, которая с апреля 2026 года перешла от многоцелевой денежной помощи к новому подходу — «Денежная помощь по приоритетам» (ДПП). Деньги по-прежнему выплачивают уязвимым переселенцам, вернувшимся и другим категориям для покрытия базовых потребностей.

Как сообщает УВКБ ООН, Черкасская область входит в перечень регионов, где работают центры регистрации партнера организации — R2P. То есть переселенцы на Черкащине могут пройти собеседование и подтвердить право на выплату.

Какие суммы можно получить

Размер денежной помощи для ВПЛ в Черкасской области зависит от приоритетной группы. Эвакуированные (ДПП 2) и пострадавшие от обстрелов (ДПП 3) могут рассчитывать на 12 300 грн на человека — единовременно за три месяца. Для жителей прифронтовых зон (ДПП 1) предусмотрено 10 800 грн на человека на шесть месяцев, с возможностью получить всю сумму одним платежом.

Наиболее уязвимые ВПЛ, которые находятся в перемещении более шести месяцев и не получают государственной помощи на проживание, могут претендовать на ДПП 4: 2 000 грн в месяц на взрослого и 3 000 грн в месяц на ребенка или лицо с инвалидностью. Вернувшиеся домой в течение последних 12 месяцев при определенных условиях получают 3 600 грн в месяц в течение трех месяцев — 10 800 грн одним платежом.

Какие документы нужны

Для регистрации нужны налоговый номер, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, справка ВПЛ (при наличии), IBAN гривневого счета главного заявителя и свидетельства о рождении детей. При необходимости добавляют свидетельство об опекунстве и медицинское заключение об инвалидности или заболевании.

Записаться можно онлайн — очередь формируется на сайте r2p.org.ua. Тем, кто соответствует критериям, назначают собеседование с партнерами УВКБ ООН, где подтверждают соответствие условиям программы.

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