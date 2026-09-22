Почтовые отделения и логистические терминалы Днепра неоднократно оказывались под российскими обстрелами, а вместе с ними пропадали сотни отправлений. Рассказываем, как вернуть деньги, если вашу посылку уничтожила вражеская атака.

Графики отключения света в Днепре и постоянные вражеские обстрелы давно стали реальностью для горожан: под удары попадают и почтовые отделения, и логистические терминалы. Потерянная из-за атаки посылка, однако, не повод прощаться со своими деньгами — и «Новая почта», и «Укрпочта» предусматривают компенсацию, сообщает «Днепр Оперативный».

«Новая почта»: кто и сколько получит

Если посылку уничтожили вследствие боевых действий, «Новая почта» компенсирует ее объявленную ценность. Деньги выплачивают отправителю, поскольку именно он заключает договор с почтовым оператором.

Если вы получатель и уже оплатили товар, можно договориться с отправителем, чтобы тот отказался от компенсации в вашу пользу — тогда средства перечислят вам. Если отправитель не согласится, получатель может рассчитывать только на возврат стоимости доставки, если она была оплачена заранее.

Сумма компенсации зависит от объявленной ценности отправления: для посылок до 30 кг — до 1 млн грн, для отправлений свыше 30 кг — до 5 млн грн. Объявленная ценность — это сумма, которую отправитель указывает при оформлении, и именно ее берут за основу. Поэтому если дорогую вещь отправили с символической объявленной ценностью, получить компенсацию ее реальной стоимости не удастся.

За объявленную ценность до 500 грн дополнительная комиссия не взимается, а если сумма превышает 500 грн, комиссия составляет 0,5% от объявленной ценности. Узнать о потере можно в приложении или в системе отслеживания: там может появиться статус «утрачено в результате военных действий».

«Укрпочта»: документы и сроки

В «Укрпочте» также предусмотрена компенсация за посылки, уничтоженные из-за обстрелов или других чрезвычайных ситуаций. Заявление на розыск или возмещение можно подать в отделении или онлайн. Для обращения понадобятся трек-номер, квитанция об отправлении, опись вложения (если ее составляли) и чек или накладная из магазина, подтверждающая стоимость товара. Претензию рассматривают до 30 дней.

Если объявленную ценность указывали, «Укрпочта» компенсирует 100% этой суммы, возвращает стоимость доставки и выплачивает штраф в размере 25% от стоимости почтовых услуг. Если объявленной ценности не было, стоимость самого товара не возмещается — тогда возвращают лишь стоимость доставки и выплачивают штраф в размере 100% тарифа.

Если уничтожили товар, заказанный онлайн, сначала стоит обратиться к продавцу или в службу поддержки маркетплейса: до момента получения посылка принадлежит отправителю. В случае с OLX Доставкой средства возвращаются после официальной отмены сделки из-за потери отправления. Если же в посылке были личные вещи от родственников или знакомых, за компенсацией можно обращаться непосредственно в «Укрпочту».

Что важно сохранить

Не выбрасывайте квитанцию об отправлении, чеки и другие документы, подтверждающие стоимость вещей. Сохраните сообщения почтового оператора об уничтожении посылки и скриншоты ее статуса. А если планируете отправлять дорогую вещь — правильно указывайте ее объявленную ценность: именно от этой суммы будет зависеть размер компенсации.

В последнее время враг систематически бьет по почтовой инфраструктуре Днепра. 31 мая 2026 года в результате попадания беспилотника дотла сгорело отделение №1 «Новой почты», в июне и июле под ударами оказывался инновационный сортировочный терминал компании под Днепром, а 3 сентября 2026 года атака РФ разрушила депо и отделение почты в Днепре — погиб работник, еще пятеро получили ранения.

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