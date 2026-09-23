Гуманитарная помощь в Одесской области — это не только еда: переселенцам бесплатно выдают павербанки, постельное бельё и корм для животных. Рассказываем, кто и на каких условиях может её получить.

Бесплатное жильё для ВПЛ в Одесской области — не единственная поддержка для переселенцев. Гуманитарная помощь в Одесской области охватывает и продуктовые наборы, павербанки и постельное бельё, которые бесплатно выдаёт Красный Крест Украины.

Программа рассчитана на внутренне перемещённых лиц, которые ещё ни разу не получали такой помощи. Механика выдачи отработана во многих регионах страны и действует по единым правилам — поэтому переселенцы, зарегистрированные в Одесской области, могут воспользоваться ею на тех же условиях.

Какую гуманитарную помощь можно получить

Перечень помощи шире, чем просто еда. Людям бесплатно выдают:

продуктовые наборы;

павербанки;

комплекты постельного белья;

корм для домашних животных (только для эвакуированных).

Кто может получить помощь

Каждый вид помощи имеет свой круг получателей. Продуктовые наборы выдают ВПЛ в возрасте 60+, переселенцам с несовершеннолетними детьми и людям с инвалидностью I или II группы — все категории при условии, что ранее такую помощь они не получали.

Павербанки предназначены для переселенцев, получивших статус ВПЛ в 2025–2026 годах и до сих пор не имеющих такого устройства. Постельное бельё выдают многодетным семьям ВПЛ, переселенцам с детьми от 3 лет, а также ВПЛ с инвалидностью I группы.

Корм для животных могут получить владельцы эвакуированных питомцев: с одной квартиры помощь выделяют максимум на три животных, а для повторного получения обязателен фотоотчёт хозяина вместе с животным и ранее полученным кормом.

Какие документы нужны

Для получения любого вида помощи нужны оригиналы и копии документов: паспорт, идентификационный код, бумажная справка ВПЛ с датой перемещения, свидетельство о рождении детей. Для продуктовых наборов и постельного белья дополнительно требуют удостоверение инвалидности.

Как сообщает информационный ресурс «де Допомога», выдачу гуманитарной помощи организует Красный Крест Украины, а перечень категорий и требования к документам одинаковы для всех областей, в том числе Одесской.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: кто и как может получить до 78 000 гривен.

Также Politeka сообщала, бесплатное жильё для ВПЛ в Одесской области: кто сможет получить временные квартиры.