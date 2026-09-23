Начало отопительного сезона в Хмельницкой области в 2026 году технически готово: «Хмельницктеплокомунэнерго» завершает подготовку сетей и готово подать тепло, как только позволят погода и решения государственных органов.

Коммунальные услуги в Хмельницкой области и связанные с ними расходы готовятся к очередному испытанию холодом. Начало отопительного сезона в Хмельницкой области в 2026 году приближается — коммунальное предприятие «Хмельницктеплокоммунэнерго» подтверждает готовность начать подачу тепла в квартиры жителей, как только возникнет такая необходимость.

Об этом сообщил заместитель хмельницкого городского головы Василий Новачок. По его словам, теплоэнергетики уже заменили более 3,5 км сетей, которые требовали ремонта, и восстановили почти 200 задвижек. Вода постепенно заполняет систему, что позволяет выявить все возможные дефекты до официального старта.

Технически предприятие к запуску уже готово. Как отметил чиновник, отдельные работы находятся на финальном этапе, поэтому задержек с подготовительным этапом в городе не будет. Главная неизвестность — в какой именно день решат включить батареи.

«Если температура воздуха понизится, мы готовы начать подачу тепла в жильё. Однако это также зависит от возможных ограничений на использование газа со стороны «Нафтогаза» или правительства», — объяснил Новачак. Он напомнил, что в прошлом году отопительный сезон стартовал 1 ноября согласно указаниям центральной власти, и если таких распоряжений не будет — отопление включили сразу при наступлении холодов.

Точную дату запуска, по словам чиновника, определят в первую очередь погода и решение правительства и «Нафтогаза» относительно доступа к голубому топливу. Поэтому хмельничанам стоит следить за сообщениями городского совета и коммунальщиков — как только наступит стойкое похолодание, теплосистему области запустят без промедлений.

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