В Пенсионном фонде разъяснили механизм надбавки за сверхнормативный страховой стаж: за каждый лишний год работы пенсию увеличивают на 1%, но есть ограничения.

Подорожание продуктов в Кировоградской области ударило по кошелькам пожилых людей — поэтому каждая доплата к пенсии теперь важна. В Пенсионном фонде Украины объяснили, кому начисляют надбавку за сверхнормативный страховой стаж и как она влияет на размер выплат.

За что доплачивают

Надбавка начисляется за каждый полный год страхового стажа, отработанного сверх установленной нормы. За каждый такой год размер пенсии увеличивается на 1%.

Кто имеет право

Норма страхового стажа — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, норма ниже: 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Всё, что отработано сверх этих пределов, и есть сверхнормативный стаж, за который доплачивают.

Важный нюанс: имеющийся у человека сверхнормативный стаж не может быть ограничен — засчитывается всё количество лет, отработанных сверх нормы.

Сколько добавляют

Доплата считается от размера пенсии, исчисленной по статье 27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Верхний предел — 1% минимального размера пенсии по возрасту, определённого статьёй 28 этого же Закона. Минимальная пенсия при наличии полного стажа устанавливается на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Как получить доплату

Отдельно обращаться за надбавкой не нужно — её учитывают при назначении или перерасчёте пенсии. Однако стоит проверить, все ли годы работы зачислены в страховой стаж. Если часть стажа не учли, обратитесь в сервисный центр Пенсионного фонда в Кировоградской области или позвоните в контакт-центр: 0 800 503 753.

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