С 22 сентября в Запорожье заработают 20 пунктов приема заявлений на единовременную выплату 19 400 гривен для прохождения отопительного сезона.

Денежная помощь в Запорожье на отопительный сезон расширяется: с 22 сентября заявления на единовременную выплату 19 400 гривен будут принимать сразу в 20 пунктах в разных районах города. Часть новых локаций обустроили в ЦНАПах, библиотеке и помещениях детских садов.

О новых адресах рассказала директор Департамента социальной защиты населения Запорожской ОВА Светлана Лысенко, сообщает портал «Акцент». Расширение сети должно уменьшить нагрузку на районные управления соцзащиты, возле которых после старта оформления выплаты образовались огромные очереди — горожане занимали места еще ночью, а возле одного из управлений скопились автомобили.

Где открыли новые пункты

В большинстве районов вместо одного основного пункта теперь будут работать сразу три. Полный перечень адресов по районам:

Вознесеновский район: ул. Вячеслава Зайцева, 14 (управление соцзащиты); бульв. Центральный, 27 (ЦНАП); бульв. Центральный, 15-Б (сад №161).

ул. Вячеслава Зайцева, 14 (управление соцзащиты); бульв. Центральный, 27 (ЦНАП); бульв. Центральный, 15-Б (сад №161). Александровский район: ул. Александровская, 26 (управление соцзащиты); ул. Первая Ливарная, 38 (ЦНАП); ул. Украинская, 34А (сад №9).

ул. Александровская, 26 (управление соцзащиты); ул. Первая Ливарная, 38 (ЦНАП); ул. Украинская, 34А (сад №9). Заводской район: ул. Аматорская, 56 (управление соцзащиты); ул. Мирослава Симчича, 56 (ЦНАП); ул. Историческая, 30 (сад №256).

ул. Аматорская, 56 (управление соцзащиты); ул. Мирослава Симчича, 56 (ЦНАП); ул. Историческая, 30 (сад №256). Днепровский район: бульв. Винтера, 14 (управление соцзащиты); ул. Кияшка, 22 (ЦНАП); ул. Академика Александрова, 11 (библиотека).

бульв. Винтера, 14 (управление соцзащиты); ул. Кияшка, 22 (ЦНАП); ул. Академика Александрова, 11 (библиотека). Космический район: просп. Соборный, 41; ул. Святого Николая, 6; ул. Закарпатского Легиона, 10 (три пункта продолжат работу без изменений).

просп. Соборный, 41; ул. Святого Николая, 6; ул. Закарпатского Легиона, 10 (три пункта продолжат работу без изменений). Хортицкий район: ул. Лахтинская, 4-Б (управление соцзащиты); ул. Инженера Преображенского, 1 (ЦНАП).

ул. Лахтинская, 4-Б (управление соцзащиты); ул. Инженера Преображенского, 1 (ЦНАП). Шевченковский район: ул. Чарівна, 16 (управление соцзащиты); ул. Круговая, 171 (сад №39).

К оформлению заявлений дополнительно привлекли 100 работников релоцированных общин. Первые 31 специалист начали помогать горожанам еще на прошлой неделе, а все дополнительные локации должны заработать во вторник, 22 сентября.

Как быстрее оформить помощь

Заявителям советуют заранее подготовить копии документов и подавать их вместе с заявлением — это сокращает время ожидания. Если сделать копии самостоятельно нет возможности, их изготовят работники непосредственно в пункте.

Подавать заявление именно в Пенсионный фонд должны не все получатели — это зависит от общины и механизма финансирования. Заявления принимают до 30 октября 2026 года, поэтому приходить в первые часы работы пунктов необязательно: очередность обращения не определяет право на помощь.

Что известно о выплате 19 400 гривен

Запорожье вошло в программу помощи на прохождение отопительного сезона. Выплату предоставляют один раз на домохозяйство, а право на нее зависит от места проживания и принадлежности семьи к определенным уязвимым категориям. Всего оформить помощь могут семьи из 25 общин Запорожской области.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь для уязвимых категорий: как получить новую выплату в Запорожской области.

Также Politeka сообщала, гуманитарная помощь в Запорожской области: как получить бесплатные продукты и необходимые вещи.

Как сообщала Politeka, денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области: кто и как может получить 12 300 гривен по новой программе.