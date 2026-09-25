Социальная помощь в Харьковской области теперь оформляется через Пенсионный фонд Украины — в ПФУ рассказали, кто имеет право на пособие по беременности и родам, какие нужны документы и в каком размере начисляют выплату.

Социальная помощь в Харьковской области для беременных и рожениц теперь назначается и выплачивается через Пенсионный фонд Украины, сообщает ПФУ. С 1 июля 2025 года оформлением большинства видов государственной социальной помощи, в том числе по беременности и родам, занимается именно фонд — такие изменения ввело постановление Кабинета Министров Украины № 695 от 11 июня 2025 года в рамках реформы цифровизации и централизации социальной защиты.

Кто имеет право на выплату

На пособие по беременности и родам могут рассчитывать официально трудоустроенные женщины, уплачивающие единый социальный взнос (ЕСВ), а также женщины, зарегистрированные как физические лица-предприниматели или самозанятые — при условии уплаты ЕСВ.

Право на выплату имеют и неработающие женщины, состоящие на учете в центре занятости или относящиеся к отдельным льготным категориям. Оформить пособие также могут студентки дневной формы обучения государственных высших учебных заведений и военнослужащие-женщины.

Как подать заявление

Оформить пособие можно двумя способами. Лично — в любом территориальном сервисном центре Пенсионного фонда Украины или через ЦНАП. Онлайн — через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua.

Какие нужны документы

заявление установленного образца;

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

листок нетрудоспособности, выданный в связи с беременностью и родами (форма 147/о);

банковские реквизиты или данные для выплаты через почтовое отделение;

документ, подтверждающий статус (студентки, безработной, ФОП и т. д.) — при необходимости.

Все документы можно подать в электронном виде или принести оригиналы лично.

Сколько выплатят

Размер пособия зависит от дохода женщины и продолжительности декретного отпуска. Обычно это 126 календарных дней — 70 дней до родов и 56 после. Для работающих женщин сумма рассчитывается как 100 % средней заработной платы за последние 12 месяцев, а для неработающих или студенток назначают фиксированную сумму на уровне прожиточного минимума.

Идентификация для онлайн-подачи

Для подачи заявления онлайн нужна обязательная идентификация: через квалифицированную электронную подпись (КЭП), ID-карту с NFC или видеоидентификацию через портал ПФУ.

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