Гуманитарная помощь в Одесской области доступна для уязвимых категорий населения — благотворительная организация выдаёт продуктовые наборы и средства личной гигиены. Рассказываем, кто может обратиться и по каким номерам.

Гуманитарная помощь в Одесской области остаётся постоянной практикой — религиозная организация «РМ «Каритас-Спес-Одесса» продолжает выдавать продуктовые наборы и средства личной гигиены для тех, кто больше всего в этом нуждается.

Организация активно работает не только в Одессе, но и в Николаеве и Херсоне с областями, реагируя на потребности местных сообществ. Особое внимание уделяют уязвимым категориям населения — прежде всего семьям, которым трудно самостоятельно обеспечить повседневное существование.

Какую помощь оказывают

В рамках своей деятельности «Каритас-Спес-Одесса» передаёт продуктовые наборы, средства личной гигиены и другие необходимые ресурсы, критически важные для поддержания базового уровня жизни. Отдельным направлением является экстренная помощь после чрезвычайных ситуаций и военных катастроф.

Пример такой работы — реакция на подрыв Каховской ГЭС, когда в первые дни после трагедии пострадавшим в Херсоне и его окрестностях оперативно передали продуктовые наборы, гигиенические средства и другие важные ресурсы для людей, потерявших доступ к своим домам.

В организации подчёркивают, что стремятся не ограничиваться только экстренной поддержкой, но и продолжать помогать так, чтобы вернуть пострадавшим людям достойную жизнь.

Куда обращаться за помощью

Чтобы получить гуманитарную помощь, нужно обратиться по контактным номерам организации. Горячая линия «Каритас-Спес-Одесса» доступна по номеру 067 654 10 26, а общеукраинская линия «Каритас-Спес Украина» (Киев) — по бесплатному номеру 0 800 300 344.

Отправить запрос можно также по электронной почте на адрес office@caritas-spes.odessa.ua. Условия и перечень необходимых документов специалисты уточняют индивидуально при обращении.

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