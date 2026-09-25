Начало отопительного сезона 2026 в Николаеве приближается: в целом город готов к подаче тепла почти на 80%, однако акты готовности имеют лишь 46 из 1230 домов «Николаевоблтеплоэнерго». О состоянии подготовки сетей и жилого фонда рассказали в Суспільне Миколаїв.

Коммунальные тарифы в Николаеве с 1 октября возрастут , а параллельно город завершает подготовку к отопительному сезону 2026 года. Как сообщает Общественное Николаев, в целом Николаев готов к подаче тепла почти на 80 процентов.

Готовность теплосетей и финансирование

Главный инженер ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" Кирилл Куприй оценивает готовность предприятия на 75 процентов. Продолжается прокладка труб диаметром 530 и 426 миллиметров: из запланированных более 4 км новых тепловых сетей выполнено 2,5 километра.

На все работы запланировано финансирование в размере 100 миллионов гривен, из которых израсходовано и отчислено 32 миллиона гривен. В общей сложности на предприятии уже готовы 340 километров теплосетей.

Жилищный фонд отстает больше всего

Хуже всего к сезону готовится жилищный фонд. Из 1230 домов, обслуживаемых «Николаевоблтеплоэнерго», акты готовности имеют только 46 — это около 4 процентов.

Начальник управления устойчивого развития города Владимир Николайчук приводит более оптимистичную оценку: многоквартирные дома и ОСМД готовы примерно на 65 процентов. По его словам, подготовку к началу отопительного сезона 2026 года в Николаеве осуществляют в соответствии с Планом устойчивости СНБО.





Согласно постановлению Кабмина №830, решение о начале и окончании отопительного периода принимают органы местного самоуправления. При этом учитываются климатические условия и требования соответствующих нормативных документов.

Отопительный период должен начаться, когда в течение трех суток средняя дневная температура наружного воздуха составляет +8°C или ниже.

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