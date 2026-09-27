Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 28 сентября по 4 октября опубликованы — плановые отключения затронут Черкассы, Смелу, село Бубновская Слободка и поселок Гладковщина. Энергетики предупреждают, что свет будут отключать преимущественно в рабочие часы.

Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 28 сентября по 4 октября опубликованы — на этой неделе плановые отключения затронут Черкассы, Смелу, село Бубновская Слободка и поселок Гладковщина.

Электричество будут отключать в рабочие дни — в основном с 08:00 до 17:00, а в пятницу, 2 октября, с 09:00 до 16:00.

Об этом сообщает Черкассыоблэнерго, которое опубликовало обновленный график плановых отключений электроэнергии.

Какие улицы обесточат 28–29 сентября

В понедельник, 28 сентября, с 09:00 до 17:00 без света останется часть Смелы — в частности улицы Фруктовая, Вавилова, Королева, Петра Сагайдачного и академика Проскуры. В то же время в Черкассах обесточат улицы Героев Днепра, Смелянскую, Новопречистенскую и Старшины Бойко.

Во вторник, 29 сентября, с 08:00 до 17:00 в Смеле отключат улицы Василия Стуса, Коробейника и переулок Виноградный. В Черкассах света не будет на Университетской, Крещатике и бульваре Тараса Шевченко.

График на 30 сентября — 2 октября

В среду, 30 сентября, с 08:00 до 17:00 обесточат поселок Гладковщина и село Бубновская Слободка: без электричества останутся улицы Школьная, Великая, Октябрьская, Победы, Городищенская, А. Фесуна и ряд других. В Смеле в это время будут отключать улицы Полевую, Ж. Саражи и переулок В. Стефаника.

В четверг, 1 октября, с 08:00 до 17:00 в Смеле без света будут улицы Павла Симиренко, Сосновская, Мирошниченко и Кавказская. В Черкассах — переулки Цуперов и Рыбальский.

В пятницу, 2 октября, с 09:00 до 16:00 в Черкассах отключат улицы Петра Дорошенко, В. Борушевской и переулок Кирпичный. В Смеле — переулок Первопечатника Ивана Федорова и улицы М. Яхненко, Ткаченко и Капитана Береста.

Что делать жителям

Отключения плановые, поэтому энергетики советуют заранее зарядить телефоны, пауэрбанки и фонарики. Аналогичные отключения продлятся и дальше, поэтому точный список улиц по каждому дню стоит сверять в разделе «Графики отключений» на сайте Черкассыоблэнерго — данные обновляются каждый час.

Если свет отсутствует вне указанных часов, жителей просят звонить в круглосуточный кол-центр по номерам 0 800 501 328 или (0472) 33 87 87.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Черкассах 24 сентября: названы адреса и часы отключений.

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