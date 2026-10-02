Денежная помощь в Черниговской области доступна внутренне перемещенным лицам и жителям прифронтовых общин — стартовала программа финансовой поддержки микробизнеса, по которой можно получить до 2600 долларов на собственное дело.

Денежная помощь в Черниговской области для предпринимателей из числа внутренне перемещенных лиц предоставляется в рамках программы поддержки микробизнеса, которую реализует общественная организация «Центр занятости Свободных людей» в сотрудничестве с международной организацией Mercy Corps. Об этом сообщает информационное агентство «РеІнформ».

Участники программы могут получить до 2600 долларов на создание, восстановление или развитие собственного дела. Финансовая поддержка направлена на людей и микробизнесы, пострадавшие из-за войны и стремящиеся начать или восстановить предпринимательскую деятельность.

Кто может принять участие

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, а также местные жители общин, относящихся к территориям, где ведутся или велись боевые действия, — согласно перечню, определенному приказом №376.

Программа действует в четырех регионах: в Днепропетровской и Киевской областях, в городе Киеве, а также в Черниговской и Одесской областях.

На что можно потратить средства

Финансовую поддержку разрешено использовать исключительно на приобретение оборудования и инструментов для создания, восстановления или развития собственного дела. Бизнес-идеи в аграрном направлении в рамках программы не поддерживаются.

Помимо денег, участники получают доступ к обучению, практическим онлайн-встречам и занятиям о том, как планировать, развивать и усиливать собственный бизнес.

Как зарегистрироваться

Регистрация на участие в программе доступна по ссылке, которую опубликовало агентство «РеІнформ». Заполнив форму, кандидаты могут рассчитывать на финансирование до 2600 долларов — именно на оборудование и инструменты для собственного дела.

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