Подорожание продуктов в Сумской области ускорилось в конце сентября: по данным Минфина, больше всего за месяц прибавили в цене куриные яйца и мясо курицы.

Подорожание продуктов в Сумской области не останавливается: после резкого скачка цен на сахар, растительное масло и муку в конце сентября заметно прибавили в цене и куриные яйца с курятиной. Об этом свидетельствуют свежие данные индекса потребительских цен Минфина.

Больше всего за последний месяц подорожали куриные яйца. Десяток яиц торговой марки «Квочка» (категория С1) к концу сентября стоил в среднем 81,65 гривни — тогда как еще в августе цена держалась на уровне 57,12 гривни. То есть за один месяц стоимость выросла на 24,5 гривни, или более чем на 40%.

Похожую динамику показали и яйца «Ясенсвит»: десяток С1 подорожал с 59,49 до 84,25 гривни, а упаковка из 18 штук — со 106,95 до 134 гривен. При этом в сетях Auchan и Novus цена десятка уже превысила 80 гривен, а в Megamarket достигает 88,5 гривни.

Мясо курицы дорожало медленнее, однако вся линейка тоже пошла вверх. Килограмм куриного бедра сейчас стоит в среднем 152,33 гривни против 134,82 гривни в августе (плюс 13%), а тушка — 117,5 гривни против 106,87. Меньше всего изменилось филе: 231 гривня за килограмм против 229,26 в августе.

Ориентир Минфина — средняя цена по магазинам крупных сетей Novus, Megamarket, Auchan и Metro, которые работают, в частности, и в Сумах. Поэтому тренд на подорожание яиц и мяса курицы одинаково ощутим и для покупателей в магазинах Сумской области.

Как не переплачивать

Чтобы сэкономить, покупайте яйца и мясо по акционным ценам в нескольких сетях и сравнивайте стоимость за одинаковый вес. Минфин ежедневно обновляет средние цены на продукты, поэтому актуальную картину по яйцам, курятине, молочной продукции и бакалее можно бесплатно проверить на сайте index.minfin.com.ua.

Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов в Сумской области: на сколько выросли цены на мясо, яйца, сахар и гречку.

Также Politeka сообщала, начало отопительного сезона 2026 в Сумской области: когда включат отопление.