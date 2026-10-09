Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 10 по 16 октября обещает нетипично теплые дни: днем воздух прогреется до +23°, а осадков синоптики не ожидают.

пока продолжаются дискуссии о начале отопительного сезона в регионе, сама природа подарила жителям Днепропетровщины еще одну теплую неделю — без дождей и с температурой, напоминающей скорее начало осени, чем середину октября.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневные температуры будут держаться в диапазоне от +19° до +23°, а осадков в регионе не прогнозируют.

Выходные: суббота и воскресенье

В субботу, 10 октября, в Днепропетровской области будет малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до +19°, а ночью термометры покажут +13°.

В воскресенье, 11 октября, погода останется малооблачной. Столбики термометров днем будут подниматься до +22°, тогда как ночью прохладнее — до +10°.

Рабочая неделя: понедельник — среда

В понедельник, 12 октября, ожидается пик тепла этой недели: днем +23°, ночью +13°, облачность — малооблачно, без осадков.

Во вторник, 13 октября, небо будет облачным с прояснениями. Дневная температура удержится на отметке +22°, ночная — +11°.

В среду, 14 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до +22°, а ночью — до +14°, что станет самой теплой ночью недели.

Конец недели: четверг и пятница

В четверг, 15 октября, температура немного снизится: днем +19°, ночью +13°, небо — малооблачное, без осадков.

В пятницу, 16 октября, погода останется без осадков, облачность переменная. Днем ожидается +20°, ночью — +12°.

Итог недели

Самым теплым будет понедельник, 12 октября, когда днем воздух прогреется до +23°. Самым прохладным днем — суббота, 10 октября, и четверг, 15 октября, когда температура не превысит +19°. Перепад дневных температур за неделю небольшой — всего 4°, осадков в течение всего периода не прогнозируют.

Несмотря на то, что неделя обещает быть сухой и теплой, синоптики советуют не забывать о защите от солнца в середине дня и пить достаточно воды, особенно во время прогулок или активного отдыха на свежем воздухе. По вечерам и ночью стоит иметь при себе легкую теплую одежду, ведь температура опускается до +10...+14°.

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