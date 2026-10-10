Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 11 по 17 октября показывает, что теплая пора постепенно завершается: максимум составит +23°, минимум — +12°, а осадки прогнозируют целых пять дней из семи.

на прошлой неделе синоптики уже предупреждали о дождях в регионе, и новая прогнозная карта подтверждает: дождевая полоса задержится еще на неделю. В Днепропетровской области с 11 по 17 октября ожидается переменчивая погода с преобладанием облачности и частыми осадками.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +12° до +23°, а ночные — от +9° до +13°.

В воскресенье, 11 октября, воздух днем прогреется до +22°, ночью охладится до +10°. Небо останется малооблачным, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 12 октября, ожидается самый теплый день недели: столбики термометров днем поднимутся до +23°, ночью — до +13°. Облачность также будет незначительной, без осадков.

Во вторник, 13 октября, погода начнет меняться: днем +19°, ночью +12°, небо покроется облаками с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 14 октября, температура продолжит снижаться — днем до +17°, ночью до +13°. Облачно с прояснениями, возможные осадки сохранятся.

В четверг, 15 октября, ожидается самый прохладный день недели: днем всего +12°, ночью +9°. Облачно с прояснениями, осадки также возможны.

В пятницу, 16 октября, воздух немного прогреется — до +14° днем, ночью +10°. Небо будет облачным, синоптики не исключают осадков.

В субботу, 17 октября, неделя завершится на отметке +16° днем и +13° ночью. Облачно с прояснениями, возможные осадки сохранятся и в этот день.

Таким образом, самым теплым днем недели станет понедельник, 12 октября, с максимумом +23°, а самым прохладным — четверг, 15 октября, когда воздух прогреется лишь до +12°. Перепад температур за неделю составляет 11°. Осадки прогнозируют целых пять дней — со вторника по субботу, 13-17 октября.

Учитывая частые осадки во второй половине недели, жителям области стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за возможной скользкой дороги. Из-за заметного снижения температуры до +12° в четверг рекомендуем одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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