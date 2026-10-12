Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 13 по 19 октября обещает затяжные дожди и перепад температур до 7°: максимум днем +20°, минимум +13°.

затяжные дожди над Днепропетровщиной продолжатся и на этой неделе — синоптики прогнозируют дождливую погоду практически каждый день, лишь вторник, 13 октября, пройдет без осадков.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели в Днепропетровской области будет колебаться от +13° до +20°, а ночная — от +11° до +14°.

Во вторник, 13 октября, воздух прогреется до +18° днем, а ночью похолодает до +12°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В среду, 14 октября, столбики термометров опустятся до +15° днем и +13° ночью. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

Четверг, 15 октября, станет самым прохладным днем недели: днем ожидается лишь +13°, ночью +11°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют осадки.

В пятницу, 16 октября, температура удержится на отметке +17° днем и +12° ночью. Небо будет облачным, возможны осадки.

Суббота, 17 октября, принесет потепление до +18° днем, ночью +14°. Облачно с прояснениями, осадки также возможны.

В воскресенье, 18 октября, воздух прогреется до самой высокой за неделю отметки +20° днем, ночью +14°. Переменная облачность, возможны осадки.

Понедельник, 19 октября, завершит неделю похолоданием до +15° днем и +13° ночью. Облачно, синоптики прогнозируют осадки.

Итак, самым теплым днем недели станет воскресенье, 18 октября, с температурой +20°, а самым прохладным — четверг, 15 октября, когда воздух прогреется лишь до +13°. Перепад температур за неделю достигнет 7°. Осадки синоптики прогнозируют со среды, 14 октября, по понедельник, 19 октября — то есть шесть дней подряд.

Из-за продолжительных осадков жителям области стоит иметь при себе зонт и обувь на нескользящей подошве, а водителям — быть особенно внимательными на дороге из-за возможной скользкости. Из-за перепада температур до 7° врачи советуют одеваться по принципу «капусты» и не пренебрегать теплой одеждой, особенно это касается людей пожилого возраста.

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