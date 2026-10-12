Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 13 по 19 октября обещает снижение температуры и осадки: максимум воздуха прогреется до +21°, а минимум днем опустится до +14°, поэтому перепад составит 7°.

предыдущий недельный прогноз синоптиков для региона уже предупреждал о дождях, а новая неделя в Харьковской области принесет еще и заметное похолодание: максимум днем опустится с +21° до +14°, тогда как осадки вернутся четыре дня подряд.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура воздуха в Харьковской области будет колебаться от +14° до +21°.

Во вторник, 13 октября, в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков: днем воздух прогреется до +21°, а ночью похолодает до +11°.

В среду, 14 октября, небо затянут тучи, и синоптики прогнозируют возможные осадки: дневная температура составит +18°, ночная - +14°.

В четверг, 15 октября, сохранится облачная погода с прояснениями и вероятными осадками: столбики термометров днем будут подниматься до +15°, а ночью - до +11°.

В пятницу, 16 октября, облачность останется высокой, возможны осадки: днем ожидается +17°, ночью - +13°.

В субботу, 17 октября, погода станет стабильнее - облачно с прояснениями, без осадков: дневная температура достигнет +18°, ночная - +12°.

В воскресенье, 18 октября, небо будет малооблачным, однако синоптики не исключают осадков: днем +16°, ночью +13°.

В понедельник, 19 октября, неделя завершится облачной погодой с прояснениями, без осадков: дневная температура опустится до +14°, ночная удержится на отметке +13°.

Самым теплым днем недели станет вторник, 13 октября, с температурой +21°, а самый прохладный воздух синоптики прогнозируют в понедельник, 19 октября, - +14°. Перепад дневных температур за неделю составит 7°. Осадки ожидаются в среду, четверг, пятницу и воскресенье.

Из-за вероятных осадков в четыре дня недели жителям Харьковской области стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. А из-за заметного похолодания к концу недели лучше заранее позаботиться о теплой одежде, особенно людям преклонного возраста.

Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили о похолодании: прогноз погоды на неделю в харьковской области с 11 по 17 октября.

Также Politeka сообщала, синоптики предупредили о колебаниях температуры: прогноз погоды на неделю в харьковской области.

Как сообщала Politeka, синоптики предупредили об антициклоне: прогноз погоды на неделю в харьковской области с 9 по 15 октября.