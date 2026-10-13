Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 14 по 20 октября обещает затяжные дожди: синоптики ожидают осадки шесть дней подряд, а максимальная температура поднимется до +20°.

К новой волне дождей в Днепропетровской области теперь добавляется еще одна дождливая неделя: по обновленному прогнозу, осадки вернутся уже в среду, 14 октября, и продержатся почти до самого конца периода.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +13° до +20°, а ночью воздух будет охлаждаться до +11-14°.

В среду, 14 октября, днем ожидается +15°, ночью +13°, небо будет облачным с прояснениями, возможны осадки.

В четверг, 15 октября, воздух прогреется лишь до +13° днем, ночью столбики термометров опустятся до +11°, облачно с прояснениями, также возможны осадки.

В пятницу, 16 октября, температура поднимется до +17° днем и +12° ночью, небо будет облачным, синоптики прогнозируют осадки.

В субботу, 17 октября, днем станет теплее — до +18°, ночью +14°, облачно с прояснениями, осадки также возможны.

В воскресенье, 18 октября, температура удержится на отметке +20° днем — это самый теплый день недели, ночью +14°, облачность переменная, возможны осадки.

В понедельник, 19 октября, воздух остынет до +15° днем и +13° ночью, небо будет облачным, осадки прогнозируют и в этот день.

Во вторник, 20 октября, дневная температура опустится до +13°, ночью до +11°, облачность переменная, и наконец без осадков.

Итак, самым теплым днем недели станет воскресенье, 18 октября, с температурой +20° днем, а самым прохладным — четверг, 15 октября, когда воздух прогреется лишь до +13°. Перепад дневных температур за неделю достигнет 7°. Осадки синоптики прогнозируют со среды по понедельник — шесть дней подряд, и только во вторник, 20 октября, ожидается без осадков.

Учитывая длительные осадки, жителям области стоит заранее позаботиться о зонте и водонепроницаемой обуви, а водителям — быть особенно осторожными на мокрой дороге из-за сниженной видимости и более длинного тормозного пути. Из-за перепада температур в 7° в течение недели стоит одеваться многослойно, чтобы легко подстроиться под изменения, а пожилым людям — дополнительно утепляться, особенно в прохладные утра четверга и вторника.

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