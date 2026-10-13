Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 14 по 20 октября обещает переменчивую осеннюю погоду: в начале недели столбики термометров еще будут подниматься до +18°, но уже ко вторнику похолодает до +10°, а дожди синоптики прогнозируют четыре дня из семи.

на прошлой неделе синоптики уже предупреждали харьковчан о похолодании с дождями, и новая прогнозная волна подтверждает эту тенденцию. По обновленным данным, в течение недели с 14 по 20 октября в Харьковской области ожидаются дожди и постепенное снижение температуры, а пик тепла придется уже на первые дни периода.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура в Харьковской области будет колебаться от +10° до +18°, а ночная — от +8° до +14°.

В среду, 14 октября, воздух днем прогреется до +18°, ночью же похолодает до +14°. Небо будет облачным, и синоптики не исключают осадков.

В четверг, 15 октября, максимум несколько снизится — до +15° днем, ночью же столбики термометров опустятся до +11°. Облачность ожидается с прояснениями, возможные осадки сохранятся.

В пятницу, 16 октября, днем потеплеет до +17°, а ночью температура удержится на отметке +13°. Небо останется облачным, и в этот день также прогнозируют осадки.

В субботу, 17 октября, днем ожидается +18° — это самый теплый день недели, ночью же похолодает до +12°. Облачность с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 18 октября, днем станет чуть прохладнее — +16°, ночью же воздух охладится до +13°. Небо будет малооблачным, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 19 октября, температура днем опустится до +14°, а ночью практически не изменится — +13°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 20 октября, похолодание усилится: днем лишь +10°, а ночью +8°. Облачность переменчивая, осадков не ожидается.

Итак, самым теплым днем недели станут среда и суббота с отметкой +18° днем, а самым прохладным — вторник, когда температура опустится до +10°. Перепад за неделю составит 8°. Осадки синоптики прогнозируют в среду, четверг, пятницу и воскресенье — то есть четыре дня из семи.

Из-за частых осадков харьковчанам стоит не забывать зонт и быть осторожными за рулем, ведь дорожное покрытие может быть скользким. А учитывая похолодание до +10° к концу недели, стоит заранее позаботиться о теплой одежде — особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили о дождях: прогноз погоды на неделю в харьковской области с 12 по 18 октября.

Также Politeka сообщала, синоптики предупредили о похолодании: прогноз погоды на неделю в харьковской области с 11 по 17 октября.

Как сообщала Politeka, синоптики предупредили о колебаниях температуры: прогноз погоды на неделю в харьковской области.