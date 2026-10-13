Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 14 по 20 октября: максимум воздуха днем поднимется до +18°, а минимум опустится до +14°, и ближе к концу недели придут дожди.

предыдущий прогноз погоды для региона уже предупреждал жителей о приближении дождей, и новые расчеты синоптиков это подтверждают: Одесскую область с 14 по 20 октября также накроют дожди, которые придут во второй половине недели.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура воздуха в регионе в течение недели будет колебаться от +14° до +18°.

В среду, 14 октября, воздух прогреется до +17°, а ночью термометры покажут +12°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В четверг, 15 октября, столбики термометров днем будут подниматься до +16°, ночью похолодает до +10°. Облачность малооблачная, без осадков.

В пятницу, 16 октября, дневная температура опустится до +15°, ночная — до +9°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В субботу, 17 октября, воздух днем прогреется до +17°, ночью удержится на отметке +13°. Облачно с прояснениями, и в этот день уже возможны осадки.

В воскресенье, 18 октября, температура поднимется до самой высокой за неделю отметки — +18° днем, ночью будет тепло, +16°. Небо малооблачное, однако синоптики прогнозируют осадки.

В понедельник, 19 октября, днем удержится +17°, ночью — +15°. Облачность переменная, возможны осадки.

Во вторник, 20 октября, дневная температура опустится до самой низкой за неделю отметки — +14°, ночью также +14°. Облачно с прояснениями, осадки сохранятся.

Таким образом, самым теплым днем недели станет воскресенье, 18 октября, с температурой +18°, а самым прохладным будет вторник, 20 октября, когда воздух днем не поднимется выше +14°. Перепад температур за неделю составит 4°. Осадки синоптики прогнозируют в субботу, воскресенье, понедельник и вторник.

В дни с осадками — субботу, воскресенье, понедельник и вторник — стоит взять с собой зонт и быть внимательнее за рулем из-за возможной скользкой дороги. В остальные дни недели погода будет оставаться сухой, так что это хорошее время для прогулок и дел на свежем воздухе.

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