Графики отключения света в Запорожье на неделю со 2 по 8 ноября предусматривают плановые ремонтные работы. Энергетики назвали часы, когда часть жилых домов и предприятий останется без электроэнергии.

Отключение света в Запорожье на неделю со 2 по 8 ноября затронет жителей сразу нескольких районов города. Причина - плановые ремонтные работы на электрооборудовании, из-за которых дома временно останутся без напряжения.

В понедельник, 2 ноября, ремонт начнется в 08:00 и продлится до 17:00. Без света в этот промежуток будут дома на улице Козацкой Чайки (д. 70), Центральной (д. 3, 5, 7, 8, 8а) и в переулке Зустрічний (д. 9).

С 09:00 до 17:00 того же дня обесточат значительно большую зону, сообщает «Запорожьеоблэнерго». Речь о бульваре Вітчизняний, а также улицах Автодорожная, Алмазная, Аматорская, Анатолия Соловьяненко, Андрея Лободы, Василия Диденко, Владимира Мономаха, Вольская, Гончара, Довженко, Эстонская, Ермака, Липовецкая и других.

Отдельные дома на проспекте Моторобудівників обесточат дважды за день: в промежуток 09:00-17:00 (д. 182-188) и 10:00-12:00 (д. 190). Также в понедельник без света будет д. 42 на Хортицком шоссе.

Во вторник, 3 ноября, работы будут идти с 09:00 до 17:00. Без электроснабжения останутся улицы Авиационная, Балковая, Баранова, Барикадная, Вагонная, Измаильская, Лейтенанта Шмидта, Леонида Каденюка, Марии Заньковецкой, Марка Безручко, Олешковская, Постовая, Садовая, Святоволодимирівська, Славянская, Таврийская, Цитрусовая и часть улицы Шевченко (д. 313, 315, 373, 375, 412, 414).

В среду, 4 ноября, света не будет с 09:00 до 17:00 на улицах Академика Климова, Батарейной, Вузькоколійна, Дніпровські Пороги, Костя Гордиенко, Круговой, Легендарной, Луговой, Магистральной, Медной, Профессора Толока, Севастопольской, Стратосферной, Фабричной, Яровой и других. Здесь же обесточат дома 1, 3, 3а на проспекте Моторобудівників.

В четверг, 5 ноября, в тот же временной промежуток ремонт затронет улицы Андрея Лободы (д. 30), Выробничу, Грузинскую, Днестровскую, Запорожских огнеборцев, Игоря Сикорского, Керченскую, Молдавскую, Павлоградскую, Парамонова (д. 19), Степовую, Яблочную и другие. На Южном шоссе обесточат ряд домов: 62а, 64, 66, 68, 68а, 74, 74б, 78, 78а.

Графики отключения света на остаток недели - с 6 по 8 ноября - энергетики сообщат дополнительно, ближе к датам. Следите за обновлениями от «Запорожьеоблэнерго», чтобы знать наперед, когда в вашем доме не будет электроэнергии.

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