Графики отключения света в Кропивницком на неделю со 2 по 8 ноября обнародовало местное облэнерго. Часть улиц будет оставаться без электроэнергии несколько дней подряд.

Графики отключения света в Кропивницком на текущую неделю уже сформировали энергетики. Больше всего отключений придётся на 4 ноября, когда без электроэнергии останется сразу несколько десятков улиц в разных частях города.

Плановые работы продлятся со 2 по 8 ноября. Об этом сообщает «Кировоградоблэнерго» на своём официальном сайте.

Главная причина отключений - техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования. Энергетики просят жителей заранее зарядить телефоны, павербанки и другие устройства.

Даты и часы отключений

Во вторник, 2 ноября, работы запланированы в трёх временных промежутках. С 08:00 до 17:00 без света останутся улицы Михаила Янгеля, Канизская, Левка Мациевича, Ярославская, Вадима Высочина, Варшавская, Севастопольская, Бердянская и ряд других.

С 09:00 до 16:00 в этот же день отключат Первую Выставочную и Мурманскую. А с 09:00 до 17:00 - улицы Марии Садовской-Барилотти, Лебедева, Просвиты, Большую Перспективную, Вячеслава Черновола и Тараса Шевченко.

В среду, 3 ноября, список в основном повторится. Кроме того, с 09:00 до 17:00 отключения затронут Преображенскую, Покровскую, Гоголя, Александрийскую и Державности.

Больше всего адресов - 4 ноября

В четверг, 4 ноября, объём работ наибольший. Кроме уже упомянутых улиц, с 08:00 до 17:00 отключат проспект Университетский, Тепличную, Энергетиков, Киевскую, Вокзальную, проспект Победы, бульвар Студенческий, проспект Винниченко, Степана Бандеры и другие.

Дополнительно 4 ноября с 09:00 до 13:00 отключения запланированы на улицах Чёрных запорожцев, Света, Запорожской и прилегающих. Ещё один промежуток - с 12:00 до 17:00 - охватит Лелековскую, Балашовскую, Богдана Хмельницкого и Левка Лукьяненко.

В пятницу, 5 ноября, с 08:00 до 17:00 график снова повторит перечень улиц первых дней недели: Кароля Шимановского, Михаила Янгеля, Канизскую, Левка Мациевича и другие.

Куда обращаться, если есть вопросы

Уточнить график для своего адреса можно на сайте «Кировоградоблэнерго» в разделе плановых отключений или позвонить в кол-центр по номеру 0-800-300-552. Звонки принимают круглосуточно.

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