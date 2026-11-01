Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 2 по 8 ноября показывает, что днем область еще прогреется до +12°, а ночью область накроют первые за сезон морозы до -3°. Синоптики также предупреждают о возможных осадках в конце недели.

Прошлая неделя принесла изменчивую температуру в Харьковской области, а новый период с 2 по 8 ноября принесет харьковчанам настоящие ночные заморозки и заметное похолодание. Дневные температуры будут колебаться от +3° до +12°, а ночью область ощутит первые за сезон морозы до -3°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днем в Харьковской области будет держаться в пределах от +3° до +12°, а ночью - от -3° до +8°.

В понедельник, 2 ноября, днем ожидается +10°, ночью +8°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

Во вторник, 3 ноября, воздух прогреется до +12° - это будет самый теплый день недели. Ночью термометры покажут +8°, облачность - с прояснениями, без осадков.

В среду, 4 ноября, максимум составит +8°, а ночью столбики термометров опустятся до +7°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В четверг, 5 ноября, днем потеплеет лишь до +5°, ночью похолодает до +2°. Небо останется облачным с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 6 ноября, днем температура удержится на отметке +7°, ночью опустится до +4°. Небо будет малооблачным, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 7 ноября, максимум дня составит лишь +3° - это самый холодный день недели. Ночью термометры покажут +1°. В этот день также возможны осадки.

В воскресенье, 8 ноября, днем немного потеплеет до +4°, однако ночью область накроют первые за сезон морозы - термометры опустятся до -3°. Небо будет малооблачным, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет вторник, 3 ноября, с температурой +12°, а самым холодным - суббота, 7 ноября, когда днем будет лишь +3°. Перепад дневных температур за неделю достигнет 9°. Осадки синоптики прогнозируют в пятницу, 6 ноября, и субботу, 7 ноября.

Из-за ночных заморозков до -3°, которые ожидаются в воскресенье, стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками - в пятницу и субботу - стоит иметь при себе зонт и быть внимательнее за рулем из-за скользкой дороги.

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