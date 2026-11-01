Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области со 2 по 8 ноября обещает значительное похолодание: если в начале недели днем будет до +12°, то ближе к выходным столбики термометров опустятся до +4°, а ночью в воскресенье, 8 ноября, ожидается -2°.

Предыдущий недельный обзор погоды для региона уже фиксировал тенденцию к похолоданию, и новые данные ее подтверждают: со 2 по 8 ноября в Днепропетровской области ожидается дальнейшее снижение температуры, а в ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься ниже нуля.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура воздуха в области будет колебаться от +4° до +12°, а ночная — от -2° до +9°.

В понедельник, 2 ноября, днем ожидается +11°, а ночью воздух охладится до +8°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

Во вторник, 3 ноября, столбики термометров днем поднимутся до самой высокой отметки недели — +12°, ночью же температура удержится на уровне +9°. Облачность — с прояснениями, без осадков.

В среду, 4 ноября, воздух днем прогреется до +10°, а ночью опустится до +9°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В четверг, 5 ноября, почувствуется первое заметное похолодание: днем всего +5°, ночью — +4°. Небо останется облачным с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 6 ноября, днем немного потеплеет — до +7°, ночью же температура сохранится на отметке +4°. Облачно с прояснениями, и в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 7 ноября, дневная температура опустится до +4° — это самая низкая дневная отметка недели, ночью же будет +3°. Облачность переменная, без осадков.

В воскресенье, 8 ноября, днем удержится +4°, а ночью температура упадет до -2° — это самая холодная отметка недели. Небо будет малооблачным, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет вторник, 3 ноября, с дневными +12°, а самой холодной — ночь на воскресенье, 8 ноября, когда термометры покажут -2°. Перепад температур за неделю достигнет 8°, а единственный день с возможными осадками — пятница, 6 ноября.

Из-за существенного похолодания к концу недели жителям области стоит позаботиться о более теплой одежде, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В пятницу, когда возможны осадки, не помешает иметь при себе зонт и быть осторожнее за рулем на скользкой дороге.

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