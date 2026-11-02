Графики отключения света в Запорожье на 3 ноября опубликовали энергетики: во вторник без электроэнергии временно останутся десятки улиц города.

Графики отключения света в Запорожье на неделю со 2 по 8 ноября вновь предусматривают плановые обесточивания - во вторник, 3 ноября, электроэнергию отключат на нескольких десятках улиц.

Свет будут отключать с 09:00 до 17:00. Причина - плановый ремонт электрооборудования, который энергетики проводят для повышения надежности сетей.

Как сообщает Запорожьеоблэнерго, без света временно останутся жители таких улиц: Авиационная (2, 3а, 4-16), Анатолия Соловьяненко, Анри Жиффара, Балковая, Баранова, Баррикадная, Вагонная, Грушевая, Дудыкина, Евгения Адамцевича, Ермака и Измаильская.

Полный перечень адресов на 3 ноября

Плановые обесточивания также затронут улицы Культурная (94, 96), Лейтенанта Шмидта, Леонида Каденюка, Марии Заньковецкой, Марка Безручко, Михайлова (17, 19), Сквозная, Нежинская, Александра Говорухи, Олешковская, Парашютная, Победы, Планерная и Почтовая.

Кроме того, в график попали улицы Потешная, Садовая, Святовладимирская, Славянская (75-147, 80-138), Таврийская, Украинской диаспоры, Фанатская, Цитрусовая, Лодочная и Шевченко (313, 315, 373, 375, 412, 414).

Обесточивания предусмотрены также на проспекте Моторостроителей (160, 162), переулках Водный, Десяцкий, Пешеходный, Соколиный, Таллинский, а также на шоссе Южное (64, 66) и Хортицкое (42, 42а).

Что делать, если света нет по графику

Если в вашем доме свет пропал не по опубликованному графику или не появился вовремя после 17:00, энергетики советуют обращаться в кол-центр Запорожьеоблэнерго и сообщить адрес. Специалисты проверят, не идет ли речь об аварийном отключении, не связанном с плановым ремонтом.

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