Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 3 по 9 ноября показывает постепенное похолодание: если в начале недели воздух прогреется до +13°, то уже в субботу термометры покажут всего +7°. Осадков синоптики не прогнозируют.

Предыдущий прогноз погоды для Одесской области уже фиксировал влияние антициклона на регион, а новая неделя, с 3 по 9 ноября, принесет дальнейшее постепенное похолодание — дневной максимум воздуха снизится с +13° до +7°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, на протяжении недели в Одесской области дневная температура будет колебаться от +7° до +13°, а ночная — от +3° до +11°.

Во вторник, 3 ноября, воздух прогреется до +13° — это станет самым теплым днем недели. Ночью термометры покажут +11°, небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

В среду, 4 ноября, столбики термометров удержатся на отметке +12° днем и +10° ночью. Облачность останется переменчивой — облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 5 ноября, похолодание станет более ощутимым: днем воздух прогреется лишь до +8°, а ночью опустится до +6°. Облачность ожидается переменная, осадков синоптики не прогнозируют.

В пятницу, 6 ноября, дневная температура немного поднимется — до +10°, тогда как ночная останется на уровне +6°. Небо затянут облака с прояснениями, без осадков.

В субботу, 7 ноября, прогнозируется самый холодный день недели — днем воздух прогреется лишь до +7°, ночью же похолодает до +5°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В воскресенье, 8 ноября, днем немного потеплеет — до +9°, однако ночью ожидается самая низкая отметка недели — всего +3°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В понедельник, 9 ноября, неделя завершится стабильными +9° днем и +5° ночью. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и отсутствие осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет вторник, 3 ноября, с температурой +13° днем, а самым холодным — суббота, 7 ноября, когда воздух прогреется лишь до +7°. Перепад дневных температур за неделю составит 6°, а самую низкую ночную отметку — +3° — синоптики ожидают в ночь на понедельник, 9 ноября. Осадков на протяжении всей недели в Одесской области не прогнозируют.

Несмотря на отсутствие осадков, жителям региона стоит одеваться теплее, особенно с четверга, когда дневные температуры опустятся ниже +10°. Особое внимание стоит уделить людям пожилого возраста и детям — в дни с ночными температурами +3-5° целесообразно утепляться и избегать длительного пребывания на улице в вечернее и ночное время.

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