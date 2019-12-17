Известная актриса Эмма Уотсон, которая стала очень популярной за роль Гермионы в Гарри Поттере, опубликовала скомные в этот раз фото

На снимке Эмма пальто и с сумочкой на плече. В руках она держала при этом книгу, передает Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Уотсон не сменила одежду, но снимок уже был черно-белым, а план сменен на средний.

"Я рада сообщить о спрятанных 2000 копий "Маленьких женщин". Феи Книг начинаются сегодня и представляют более сотни различных изданий классического романа Луизы Мэй Олкотт, посвященного выпуску "Маленькие женщины". В каждой книге есть специальная заметка от меня внутри. В этой кампании участвуют 38 стран, поэтому это будет крупнейшее сказочное событие в мире. А ты веришь в книжных фей", - написала Эмма.

Ранее мы сообщали, что британская киноактриса и фотомодель Эмма Уотсон примеряла на себя одновременно несколько образов.

Эмма Уотсон впервые показала себя в столь откровенном образе, позируя для американского журнала Vanity Fair. Кадры с фотосессии звезды опубликовали на страничке sonypicturesru в Инстаграм.

Начинает подборку снимков фотография Эммы, на которой она запечатлена в ажурной белой накидке на голое тело, образ дополняет белый чокер на шее и кружевная белая юбка. Актриса сложила руки таким образом, что видна лишь часть ее оголенной груди. Ее прическа также имела необычный вид – волны аккуратно уложены на голове, ни одна волосинка не выпала с общей копны.

Сообщалось, что звезда «Гарри Поттера» поразила внешним видом.

Известная британская актриса Эмма Уотсон стала лицом последнего выпуска журнала Vogue, часть которого появится в сети, а он весь — на прилавках уже через месяц.

Известная активистка, Эмма Уотсон не боится твердо заявлять о своей позиции, редакторы журнала поставили ее в один ряд с такими фигурами в правозащитном движении, как Юсуфзай. Последняя рассказывала, что выступление Эммы в 2014 году на одном из мероприятий еще больше укрепил ее феминистическую позицию.

Напомним, в сеть слили тайные записи Эммы Уотсон

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