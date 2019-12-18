Бывший любовник больной раком Заворотнюк Сергей Жигунов пиарил на территории РФ сериал "Слуга народа"

Соответствующая публикация была опубликована на странице фестиваля телевизионных фильмов "Утро родины", президентом которого является Сергей Жигунов, передает Politeka.net.

Сообщается, что масштабный фестиваль проходит на Дальнем Востоке в России.

Популярный сериал "Слуга народа", в котором главную роль сыграл президент Украины Владимир Зеленский, на мероприятии представил режиссер Алексей Кирющенко.

"Рад, что в этом году Алексей Кирющенко приехал к нам на Фестиваль "Утро Родины", президентом которого я являюсь. Леша был членом жюри и во время фестиваля мы устроили показ "Слуги народа" в городском парке Южно-Сахалинска. С разрешения президента Украины, разумеется...", - написал бывший любовник Анастасии Заворотнюк в своем Instagram.

"Он может сделать такую хохму, что все умрут от смеха", - добавил Жигунов в соцсети.

"Спешите на просторах Сахалина. Увидеть президента Украины! Эта акция вовсю распиарена - 19:00, Парк Гагарина! Сегодня ждём всех на показ "Слуга народа". Картину представляет режиссёр и автор сценария Алексей Кирющенко!" - сообщил аккаунт фестиваля фильмов.

Стоит отметить, что Алексей Кирющенко был режиссером сериала "Моя прекрасная няня", благодаря которому в один день знаменитой проснулась актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас активно борется с онкологией в европейской клинике.

Ранее мы публиковали детали романа со скандальным любовником, который умудрялся поднимать руку на Анастасию Заворотнюк. Как рассказала подруга актрисы Наталья Бондарчук, речь идет о Сергее Жигунове.

Во время съемок картины "Гоголь. Ближайший" у Анастасии Заворотнюк был тяжелый период в жизни. Она тогда только рассталась со своим любовником Сергеем Жигуновым, а разрыв был очень болезненным.

Популярная актриса призналась своей коллеге по цеху, что Сергей Жигунов часто был слишком груб и поднимал на нее руку.

Бывший любовник больной раком Анастасии Заворотнюк, в свою очередь, эмоционально заявил, что "копаться в чужом грязном белье" могут только люди, которым нечем заняться.

Также мы рассказывали о том, что близкие российской звезды жалуются на преследование неизвестными. Несмотря на тяжелую болезнь Анастасии Заворотнюк, в РФ находятся люди, которые пытаются разузнать что-то новое, поджидая близких актрисы возле дома.

Более того, мы сообщали о том, что дочь Анастасии Заворотнюк внезапно заметили в церкви. Пока звездная мать борется с раком мозга, ее 23-летняя дочь время от времени делится новостями из своей жизни.

Так, молодая Анна Стрюкова поделилась в соцсетях фотографией из церкви. Выяснилось, что дочь популярной в РФ актрисы посетила церемонию крещения.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

Также Politeka писала, что молодая дочь больной раком Заворотнюк показала неожиданное фото звездной матери.