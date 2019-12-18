Украинская певица София Ротару засветилась на съемках "Голубого огонька", которые проходят на «Мосфильме»

Работа на площадке идет полным ходом. София Ротару исполнила две композиции, записывая каждую из них по несколько раз. В перерывах между съемками к ней выбегали гримеры и поправляли макияж и прическу, пишет Собеседник.

В зрительском зале артистка записала новогодние поздравления.

Звезда ни с кем не общалась за кулисами, боясь провокаций. Артистка также отказалась и от интервью и сразу после записи уехала в отель.

Отмечается, что звезда прожила в Москве больше недели, снявшись в нескольких новогодних шоу и побывав на фестивалях.

Напомним, Ротару после выступления на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве не вышла к журналистам, однако те встретили ее при выходе из здания «Мегаспорта».

Тогда звезда, после своего возвращения в РФ, сказала следующее: «Вот оно счастье с моими зрителями! Бесподобный концерт! Я счастлива, как никогда!».

Отметим, в России после новости о возвращении звезды разразился скандал. Певица подверглась травле.

Позже в российских СМИ сразу же «запели» о том, что артистка «вернулась и надолго». Слухи разгорелись и из-за возможного выступления певицы на новогоднем корпоративе. Информацию об этом подтвердил ее директор Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что концертный директор Софии Ротару, Сергей Лавров, рассказал о том, сколько получает звезда.

По словам директора, ему приходится уговаривать артистку выступать. Как он отметил, знаменитость не хочет давать концерты. В год у звезды может быть лишь 10 выступлений.

Лавров сообщил, что София Михайловна спонсирует большую семью - пять братьев и сестер, детей и внуков, поэтому у нее нет денег.

Ранее мы писали, что бывший директор звезды, Ольга Коняхина, которая отсидела за аферу с фейковыми концертами, расказала, что Ротару несколько раз делала операции. По словам Коняхиной, артистка обращалась к хирургам в элитной клинике Санкт-Петербурга.

Бывший директор заявила, что звезда делала круговую подтяжку лица, а фигуру не трогала, ведь она у Ротару нормальная.

Напомним, Ротару ошарашила в Москве новой внешностью, Киркоров потерял голову: "Королева"

А еще Politeka сообщала, Ротару впервые засветилась в России после громкого скандала, появилось видео: «Всем назло»

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