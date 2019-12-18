Молодая мама Регина Тодоренко взорвала сеть откровенным кадром

Кроме физической демонстрации себя – пикантных частей тела в частности, артистка решила рассказать о личном. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды ТВ и сети.

На новом опубликованном фото артистка показалась со своим маленьким ребенком. Не только этот факт, но и то, что телеведущая спустила с плеч платье и немного даже «посветила» грудью, привлек внимание публики. В кадре знаменитость предстала вся в белом на руках с сыном и, похоже, она его кормила в момент съемки. Волосы артистка распустила, взгляд у нее на снимке – проницательный, любящий, словом, как у каждой мамы:

«@vladtopalovofficial + #Майкл = лучшее, что случилось в моей жизни! 🐻 🐻🐻 Сейчас читаю главу о детских капризах, манипуляциях, истериках, и как с ними справляться. Ответ очень прост: «НЕ ДОВОДИТЬ ДО вышеперечисленного»,- пишет Регина в сети и добавляет, добавляет немало – она опубликовала лонгрид в своем микро-блоге, о «формуле счастливого родителя»:

«…Как только я нашла формулу решения этой сложной математической задачи, все заиграло новыми красками.

Формула - собственный пример! Необходимо всегда обращаться к истокам. Ранее мы не говорили, а лишь показывали, иллюстрировали свои мысли наскальными рисунками. Вот и сейчас, как мне кажется, эффективнее просьбу подкреплять действием. Мы пробуем, Майкл отзеркаливает) Да, на все это нужны время, силы и ЛЮБОВЬ 💓».

Поклонники оценили и кадр, и советы звезды – отметили естественный «свежий» вид артистки, мастерство фотографа и, конечно же, милейшего малыша.

Ранее мы сообщали, что Тодоренко бурно отпраздновала день рождения сына.

Регина рассказала о своем новом путешествии и важном отдыхе. При этом на новом фото в Инстаграм звезда показала фигуру в купальнике. А уже сегодня поразила серией милых кадров. Дело в том, что Регина с Топаловым празднует день рождение сына. Пятого декабря их ребенку исполнился годик.

На видео видно, как переодетые в панд аниматоры развлекают гостей - как взрослых, так и маленьких. Конечно же, больше всего внимания досталось имениннику и его родителям - к слову, на видео видно, как Майкл ходит.

Сообщалось, что Тодоренко с перекошенным лицом поразила видом на отдыхе.

Известная украинская певица Регина Тодоренко, которая живет и строит карьеру в России, опубликовала новый снимок с отдыха.

Регина продолжает радовать фанатов снимками с отдыха на Бали. В этот раз исполнительница показала странную гримасу на лице. Она высунула язык и выкатила глаза. Регина была только в соломенной шляпе и купальнике.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак