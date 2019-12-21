Иосиф Пригожин заявил, что после критики Натальи Фриске за то, что она копирует образ сестры, ему начал угрожать ее отец

Об этом рассказал сам продюссер.

«Мне звонит ее отец и угрожает за мое мнение. Вы даже не представляете уровень оскорблений в мой адрес, он грозился, что приедет ко мне с винтовкой. Это какое-то безумие. Мне казалось, что он умный человек», — делится Пригожин.

Продюсер добавил, что у него остались только теплые воспоминания о Жанне Фриске и он не хотел бы, чтобы они были испорчены поступками ее семьи. По мнению Пригожина, если Наталья хочет продолжить карьеру певицы, ей нужно найти собственный взгляд на вещи и не оглядываться на успехи родственницы.

«Жанна Фриске, она запомнилась нам всем, как светлый, хороший, порядочный человек. Она была очень оригинальна в своем образе. Кто настраивает ее сестру — я не знаю. Те люди, которые ее на это подбивают, они являются недоброжелателями этой семьи. Заменить Жанну Фриске невозможно», — рассказал продюсер.

По словам Пригожина, у отца Фриске вполне могут быть и проблемы психического характера, ведь подобная реакция крайне неадекватна. Продюсер признался, что теперь гораздо лучше понимает Дмитрия Шепелява, который наотрез отказывается общаться с родственниками Фриске и не позволяет им проводить время с сыном певицы Платоном.

«По идее, его прямиком в тюрьму нужно со всеми его текстами, которые были в мой адрес. Может, его в психбольницу поместить? Я запротоколировал и сохранил все его сообщения. Я вообще не понял, какое он право имеет затыкать другим рот», — возмутился Пригожин.

Напомним, ранее появились слухи, что экс-солистка группы "Блестящие" Наталья Фриске решила вернуться на сцену. И якобы для этого она будет использовать образ сестры.

Недавно состоялось новое выступление артистки на рождественском благотворительном вечере, где присутствовали как звезды, так и ее друзья. Для номера Фриске облачилась в яркое короткое платье и завила волосы. Многие обратили внимание, что Наталья стала очень похожей на свою покойную сестру.

Супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин не удержался, чтобы не высказаться по этому поводу. Продюсер раскритиковал решение Натальи Фриске.

"Понятно, что ей никто не может запретить использовать фамилию Фриске или повторить образ. Более того, всегда найдутся подпевалы, которые посоветуют это сделать, ведь стать копией – это самая простая бизнес-модель, легкий способ заработка. Вот только заменить ушедшую Жанну будет очень сложно, потому что она оригинал, она сама себя сделала. И выжимать по капле из ее популярности – это просто смешно!" – сказал ранее Пригожин.

Напомним, бывший муж Фриске Шепелев нарвался на жесткую критику из-за свадьбы с новой возлюбленной.

А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.

Также Politeka сообщала, что Жанна Фриске подала голос с того света.