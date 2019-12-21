Сестра Жанны Фриске, Наталья, резко отреагировала на ситуацию с продюсером Иосифом Пригожиным

Ранее он раскритиковал вероятное возвращение девушки в шоу-бизнес.

Журналисты Nation-News позвонили Наталье Фриске, чтобы взять комментарий. Сестра умершей от рака певицы звонку не обрадовалась. Она бурно отреагировала на просьбу прокомментировать высказывание Иосифа Пригожина.

"Может, мне побриться налысо или еще что-то сделать, чтобы я не была похожа на сестру? Может, нос сломать или челюсть, чтобы вы все от меня отвалили?" – отрезала Наталья Фриске и бросила трубку.

Напомним, ранее появились слухи, что экс-солистка группы "Блестящие" Наталья Фриске решила вернуться на сцену. И якобы для этого она будет использовать образ сестры.

Супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин не удержался, чтобы не высказаться по этому поводу. Продюсер раскритиковал решение Натальи Фриске. Он отметил, что не устает удивляться тому, что происходит в шоу-бизе.

"Понятно, что ей никто не может запретить использовать фамилию Фриске или повторить образ. Более того, всегда найдутся подпевалы, которые посоветуют это сделать, ведь стать копией – это самая простая бизнес-модель, легкий способ заработка. Вот только заменить ушедшую Жанну будет очень сложно, потому что она оригинал, она сама себя сделала. И выжимать по капле из ее популярности – это просто смешно!" – сказал ранее Пригожин.

Напомним, бывший муж Фриске Шепелев нарвался на жесткую критику из-за свадьбы с новой возлюбленной.

А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.

Также Politeka сообщала, что Жанна Фриске подала голос с того света.