Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая также под псевдонимом NK, поделилась фото со сьемок "Х-Фактора"

На снимке настя в гипюре. Под нарядом прикрывает сочные места черное боди. Фото получилось более, чем жарким. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вы уже смотрите СТБ? Сегодня очень крутой эфир. Финал 10-го сезона "Х-Фактора", - написала знаменитость.

Под фото написал комментарий и Алексей Потапенко, украинский продюсер и муж Каменских. Он оставил красные сердечки. Фанаты также принялись комментировать снимок:

"Лучшая.", "Фантастическая женщина", "Очень красивая", "Бомба", "Волосы", "Я без ума, как я это увидела, я была в шоке. Это такая красота, я таю красотка. Она очень красивая", "Шикарная", "Невероятно красивая".

Второй снимок опубликовала известная украинская певица Оля Полякова. Она в шикарном белом платье идет с Настей по ступенькам. Платье почти ничего не прикрывает исполнительницы.

Под ним фанаты не смогли оставить комментарии, так как фото было опубликовано в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников личным снимком, который опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Так, в этот раз певица похвасталась не только пикантным образом, но еще и важной наградой. На своей странице в Инстаграме звезда показала награду, которую получила за свой клип. Певица позировала фиолетово-черном наряде без бретелей, подчеркивающем ее сочную грудь.

В разделе Стори артистка также показала кадры со своего выступления, удивив жарким видом с подтанцовкой. Настя с радостью похвасталась фигурой во время разминки.

Напомним, Каменских в латексе похвасталась важной наградой

А еще Politeka писала, что мокрая Каменских показала пикантные кадры из зала

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