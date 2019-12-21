Известная украинская певица Оля Полякова показала совместное выступление на "Х-Фактор" с участником программы Георгием Колдуном

Полякова и Колдун спели вместе песню на сцене "Х-Фактора". Оля была в этот раз в джинсовых шортах и пиджаке. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты оценили совместную песню:

"Оля, ты сам кайф ходячий", "Это прекрасно", "Это было очень круто. Действительно спасибо", "Браво", "Очень новый стиль, и вы в нем прекрасны", "Это было супер", "Оля, он на вас так влюбленно смотрит", "Мурашки прямо", "Похоже на то, что и в Украине появилась своя Маша Распутина", "Полякова, ты крутая".

Ранее мы сообщали, что Полякова показала, чем занимается по ночам, домашнее видео.

Полякова поделилась в своем микроблоге в Инстаграм видеонарезкой, в которой призналась, чем ей нравится заниматься ночами. В кадрах мы видим, как певица просыпается, идет на кухню в домашнем теплом халате и открывает холодильник. Оттуда звезда достает большую палку колбасы, которую "по приколу" будто бы полностью заглатывает. Нестандартный подход показать "ночной жор" собрал уйму комментариев и лайков.

"Девчонки и мальчики)! Снимайте смешные видео ночного жора 🍔 и выставляйте с хэштегами #НочнаяЖрица лучшие получат призы и билеты на концерт!", - подписала ролик Полякова.

Сообщалось, что Полякова покидает Украину, звезда ошеломила заявлением.

Звезда показала себя со своими коллегами и удивила резонансным заявлением. Дело в том, что звезда покинет Украину в январе. Певица намерена посетить США и дать там целую серию концертов.

Так, на странице в Ингстаграм Оля рассказала, чем будет заниматься в январе 2020 года. Певица похвасталась поклонникам, что на этот период у нее запланированы выступления в разных городах США.

Напомним, Полякова выгнулась и засветила свое главное достоинство в сеточке

А еще Politeka писала, что Полякова показала все свои красоты в шикарном платье

Также Politeka сообщала, что роскошные Полякова и Кароль померились формами в пикантных нарядах



